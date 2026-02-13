Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo

Los protagonistas comenzaron a palpitar la fiesta clásica del domingo entre Gimnasia y Estudiantes, por la quinta fecha del Torneo Apertura. En ese sentido, dos de los referentes de cada equipo se pararon frente a los micrófonos para analizar el duelo que se avecina en el Estadio del Bosque. Nacho Fernández, capitán del Lobo, y Santiago Núñez, uno de los hombres destacados del Pincha, compartieron escenario en la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional de Fútbol y brindaron sus sensaciones sobre lo que será el enfrentamiento en el Bosque.

El primero en tomar la palabra fue el zurdo, quien no ocultó su respeto por el rival: remarcó que el conjunto albirrojo tiene cualidades bien definidas, pero también dejó en claro que Gimnasia intentará plantear su propio estilo para neutralizar las virtudes del adversario. “Las virtudes del rival están a la vista, trataremos de contrarrestarlas haciendo nuestro juego. Y más allá de que venimos de una derrota, los clásicos son partidos aparte. Ojalá que con nuestra gente podamos quedarnos con los tres puntos”, expresó el mediocampista ofensivo, subrayando la importancia de jugar ante su público.

Por su parte, Núñez también se refirió al desafío que representa enfrentar al rival de toda la vida. El marcador central pincharrata admitió que el Lobo cuenta con futbolistas de gran calidad, haciendo hincapié en los Nachos, como piezas clave del equipo mens sana. “Gimnasia tiene jugadores muy buenos, muy talentosos. Nosotros seguiremos como hasta ahora, tratando de prolongar el buen inicio del torneo, pero sabiendo que los clásicos son diferentes a todos”, señaló el zaguero, con la convicción de que estos duelos tienen un peso especial dentro de la temporada.

Sin dudas, este tipo de partidos se viven de otra manera, tienen una vibra diferente. En ese contexto, el capitán albiazul sostuvo: “Siempre se vive de otra forma, la Ciudad lo siente así. Es un partido distinto para toda la gente. Desde adentro, nosotros tratamos de vivirlo de la mejor manera, con mucha intensidad pero también con mucha cabeza, porque cualquier error te puede salir muy caro”.

Siguiendo esta misma línea, el oriundo de Roque Pérez sumó: “Jugar un clásico es algo muy lindo. Hoy nosotros tenemos muchos pibes del Club, pero ellos han disputado muchos partidos de esta caracteristica en inferiores, entonces eso es muy importante para el grupo. Pero nuestra tarea también es contarles o decirles como se viven los clásicos en primera”.

Por su parte, Núñez también se refirió al caso Edwuin Cetré y la posibilidad de que el colombiano pueda estar presente: “Viene entrenando con nosotros, no estoy diciendo que va a ser titular, pero como viene estando en las prácticas está disponible”. Además agregó: “Hay muchos jugadores que también juegan en su posición, así que en cuanto a eso estamos tranquilos”.

Más allá de las cuestiones estrictamente deportivas, ambos jugadores dejaron mensajes para sus respectivas hinchadas. Fernández destacó la expectativa del público tripero y aseguró que el equipo irá con todo para regalar una sonrisa al triperio en el clásico. “Vamos a tratar de darles una alegría, esperamos dejar bien parado al club en un partido importante como éste”, afirmó con convicción.

De igual manera, Núñez se mostró agradecido por su vínculo con Estudiantes y remarcó la importancia de que figuras como José Sosa y Guido Carrillo, por su trayectoria, mantengan al grupo enfocado en la brújula correcta dentro del torneo. “Estudiantes es mi familia, después de tantos años en el club, por eso siempre soy un agradecido”, comentó, y destacó la influencia que los referentes tienen sobre los jóvenes del plantel para afrontar este tipo de compromisos.

En cuanto al clima que se vive en la previa del clásico, ambos coincidieron en que estos partidos especiales merecen disfrutarse con tranquilidad, pero también con la seriedad que exige un duelo de alta rivalidad. Fernández invitó a los hinchas a vivir con intensidad el clásico y a valorar el espectáculo que genera el fútbol argentino. “Les decimos a los chicos que disfruten el partido, cómo lo vive la gente, es una linda experiencia y hay que afrontarla con tranquilidad”, concluyó en un mensaje que combinó entusiasmo y responsabilidad.

De esta manera, cara a cara, los protagonistas palpitaron lo que será una nueva edición del evento deportivo más importante de la Capital de la Provincia de Buenos Aires.