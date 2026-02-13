VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
La patente se pagará mensual y en 10 cuotas a partir de marzo
Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Visitas guiadas a la muestra por los 150 años de la Suprema Corte de Justicia
Reunión informativa para padres de ingresantes en la Facultad de Ingeniería
Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras años de sequía que afectaron la pesca en los espejos bonaerenses, un equipo platense trabaja con municipios y pescadores a fin de recuperar una especie clave para el turismo y las economías regionales
Lejos de un mero pasatiempo, en la provincia de Buenos Aires la pesca del pejerrey es una tradición que moviliza a cientos de personas cada fin de semana y sostiene economías regionales enteras. Pero la larga sequía que afectó al país en los últimos años puso en jaque su continuidad: muchas lagunas se secaron y la población de pejerreyes cayó hasta casi desaparecer.
Frente a ese escenario, un equipo científico de La Plata puso en marcha una respuesta concreta: repoblar las lagunas bonaerenses con juveniles producidos mediante acuicultura. La iniciativa, impulsada por el Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet (ILPLA, UNLP/CONICET), en asociación con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia, moviliza a pescadores, municipios y emprendimientos privados en la vuelta del pejerrey.
Y es que su pesca es mucho más que una actividad recreativa. Alrededor de ella se generan alquileres de embarcaciones, hospedajes, ventas de carnadas, cañas e insumos diversos. En numerosas localidades, el movimiento turístico vinculado a las lagunas constituye una fuente de ingresos decisiva. Por eso, recuperar la especie es también apuntalar el desarrollo económico local.
El proyecto está a cargo del Laboratorio de Ecología de Peces del ILPLA, que lleva casi dos décadas investigando la biología del pejerrey. Además de producir juveniles, el equipo funciona como puente entre el Estado —provincial y municipal— y el sector emprendedor pesquero. En los últimos tiempos se sumaron también propietarios de predios ubicados en las costas de las lagunas, que patrocinan emprendimientos privados.
“La articulación público-privada es muy necesaria y más en estos contextos”, dice Javier García de Souza, Doctor en Ciencias Naturales, investigador en el ILPLA y co-director del proyecto junto a Darío Colautti.
El método elegido por los investigadores es la acuicultura, es decir, la cría controlada de organismos acuáticos para maximizar su producción mediante el manejo de la reproducción, el crecimiento y la mortalidad natural. En este caso, el objetivo es producir juveniles de pejerrey (Odontesthes bonariensis) y liberarlos en las mismas lagunas donde fueron criados.
LE PUEDE INTERESAR
El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua
LE PUEDE INTERESAR
Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza
La iniciativa se enfoca en lagunas emblemáticas de la Provincia, como la Chis Chis, Cochicó, Tablillas (Lezama), la Salada de Monasterio, Vitel (Chascomús), San Lorenzo, Blanca Grande de Olavarría, Las Barrancas, Guaminí y la Laguna de Gómez, en Junín.
Uno de sus ejes centrales es “entender la biología del pejerrey y su forma de alimentarse” para luego aplicar ese conocimiento en una producción masiva utilizando jaulas flotantes. A diferencia de los sistemas tradicionales en tanques en tierra —que requieren fuertes inversiones en infraestructura, alimento balanceado y electricidad—, las jaulas se instalan directamente en la laguna y aprovechan el alimento natural disponible.
“La clave es la productividad de la laguna”, explica Vivian Yorojo Moreno, doctoranda del ILPLA en acuicultura. Las lagunas pampeanas “tienen una alta productividad primaria” con abundancia de fitoplancton y, sobre todo, zooplancton, lo cual “resulta muy beneficioso para el cultivo de la especie”.
Las jaulas se colocan principalmente en primavera. Allí los peces crecen hasta alcanzar entre 4 y 8 centímetros de longitud. Con ese tamaño, se los libera en el ambiente acuático al que ya están adaptados, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia y de escapar de depredadores.
Científicos, pescadores y operadares turísticos tienen sus expectativas puestas en esta estrategia en torno a un afán común: que el pejerrey vuelva a poblar las lagunas y que la caña, símbolo de una tradición arraigada, siga marcando el pulso de los fines de semana en la Provincia.
Los juveniles de pejerrey crecen en jaulas flotantes hasta alcanzar la madurez necesaria para sobrevivir / CIC
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí