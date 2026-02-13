Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas

Los juveniles de pejerrey crecen en jaulas flotantes hasta alcanzar la madurez necesaria para sobrevivir / CIC

Lejos de un mero pasatiempo, en la provincia de Buenos Aires la pesca del pejerrey es una tradición que moviliza a cientos de personas cada fin de semana y sostiene economías regionales enteras. Pero la larga sequía que afectó al país en los últimos años puso en jaque su continuidad: muchas lagunas se secaron y la población de pejerreyes cayó hasta casi desaparecer.

Frente a ese escenario, un equipo científico de La Plata puso en marcha una respuesta concreta: repoblar las lagunas bonaerenses con juveniles producidos mediante acuicultura. La iniciativa, impulsada por el Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet (ILPLA, UNLP/CONICET), en asociación con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia, moviliza a pescadores, municipios y emprendimientos privados en la vuelta del pejerrey.

Y es que su pesca es mucho más que una actividad recreativa. Alrededor de ella se generan alquileres de embarcaciones, hospedajes, ventas de carnadas, cañas e insumos diversos. En numerosas localidades, el movimiento turístico vinculado a las lagunas constituye una fuente de ingresos decisiva. Por eso, recuperar la especie es también apuntalar el desarrollo económico local.

El proyecto está a cargo del Laboratorio de Ecología de Peces del ILPLA, que lleva casi dos décadas investigando la biología del pejerrey. Además de producir juveniles, el equipo funciona como puente entre el Estado —provincial y municipal— y el sector emprendedor pesquero. En los últimos tiempos se sumaron también propietarios de predios ubicados en las costas de las lagunas, que patrocinan emprendimientos privados.

“La articulación público-privada es muy necesaria y más en estos contextos”, dice Javier García de Souza, Doctor en Ciencias Naturales, investigador en el ILPLA y co-director del proyecto junto a Darío Colautti.

El método elegido por los investigadores es la acuicultura, es decir, la cría controlada de organismos acuáticos para maximizar su producción mediante el manejo de la reproducción, el crecimiento y la mortalidad natural. En este caso, el objetivo es producir juveniles de pejerrey (Odontesthes bonariensis) y liberarlos en las mismas lagunas donde fueron criados.

La iniciativa se enfoca en lagunas emblemáticas de la Provincia, como la Chis Chis, Cochicó, Tablillas (Lezama), la Salada de Monasterio, Vitel (Chascomús), San Lorenzo, Blanca Grande de Olavarría, Las Barrancas, Guaminí y la Laguna de Gómez, en Junín.

Uno de sus ejes centrales es “entender la biología del pejerrey y su forma de alimentarse” para luego aplicar ese conocimiento en una producción masiva utilizando jaulas flotantes. A diferencia de los sistemas tradicionales en tanques en tierra —que requieren fuertes inversiones en infraestructura, alimento balanceado y electricidad—, las jaulas se instalan directamente en la laguna y aprovechan el alimento natural disponible.

“La clave es la productividad de la laguna”, explica Vivian Yorojo Moreno, doctoranda del ILPLA en acuicultura. Las lagunas pampeanas “tienen una alta productividad primaria” con abundancia de fitoplancton y, sobre todo, zooplancton, lo cual “resulta muy beneficioso para el cultivo de la especie”.

Las jaulas se colocan principalmente en primavera. Allí los peces crecen hasta alcanzar entre 4 y 8 centímetros de longitud. Con ese tamaño, se los libera en el ambiente acuático al que ya están adaptados, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia y de escapar de depredadores.

Científicos, pescadores y operadares turísticos tienen sus expectativas puestas en esta estrategia en torno a un afán común: que el pejerrey vuelva a poblar las lagunas y que la caña, símbolo de una tradición arraigada, siga marcando el pulso de los fines de semana en la Provincia.