La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo

Uno de los moretones que el asaltante le provocó a la mujer / EL DIA

Claudia (52), como todos los días, salió bien temprano el último martes de su domicilio del barrio El Retiro para tomar el micro que la dejaría en el barrio La Loma, desde donde acostumbra caminar más de 10 cuadras para llegar a su lugar de trabajo.

Pero su rutina esta vez fue atravesada por la inseguridad que azota a la población platense.

Entonces, antes que llegara a la vivienda donde se desempeña como empleada doméstica, se cruzó en su trayecto a pie con un violento delincuente que se abalanzó contra ella, la arrastró unos metros por el piso tomándola de los pelos, la golpeó y huyó con su cartera.

Según le contó en la tarde de ayer a EL DIA, el brutal asalto ocurrió en 25 entre 55 y 56 “a las 6.40” de la mañana de esa jornada.

“Me bajé del micro en 26 y 44, desde donde caminé 11 cuadras hasta donde me sorprendió este ladrón, que circulaba en bicicleta por calle 26 y que de repente se me tiró encima. Al principio, no sabía si quería robarme o violarme”, citó la damnificada.

“NO DIJO NI UNA PALABRA”

Confesó que su intriga se potenció debido a que el desconocido “no me dijo ni una palabra en todo el asalto, que habrá durado entre tres y cuatro minutos”.

De todas maneras, Claudia hizo saber que no se la hizo fácil al ladrón, porque “forcejeamos de tal manera, que nos rompimos mutuamente las remeras que teníamos cada uno”.

Quizá la dura resistencia ofrecida por ella fue lo que enfureció desmedidamente al asaltante, quien, expuso la trabajadora, “me agarró de los pelos, me hizo caer al piso, donde me arrastró dos ó tres metros, y me pegó trompadas que me dejaron hematomas en la mandíbula, en el pecho, brazos y codos”.

Claudia refirió luego que “este delincuente, que debe tener entre 29 y 30 años, no me permitía pararme debido a sus golpes”.

“PEDÍ AYUDA A LOS GRITOS”

En medio de la salvaje agresión, la víctima atinó a gritar fuerte para que alguien al menos saliera a socorrerla y espantar así al ladrón.

“Me escucharon vecinos de un edificio, que bajaron rápido y el delincuente al verlos, se subió a la bicicleta y huyó con la cartera que me sacó, tomando por calle 56 en dirección a la megatoma de Los Hornos”, reflejó.

En su cartera, reveló Claudia, “había 6.000 pesos, tarjetas de crédito, mi celular, el DNI y la tarjeta SUBE, a la que días antes le cargué 15.000 pesos y que después supe que le habían quedado 3.000 pesos de saldo negativo”.

También citó que en su denuncia radicada en la comisaría quinta, luego que se acercara un patrullero al lugar del ataque, describió al bicichorro como “de contextura física mediana, flaco, morocho, algo narigón y llevaba una gorrita con visera”. La Policía busca identificar al ladrón con cámaras de seguridad. Interviene la UFI Nº 8.