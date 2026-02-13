La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
La patente se pagará mensual y en 10 cuotas a partir de marzo
Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Visitas guiadas a la muestra por los 150 años de la Suprema Corte de Justicia
Reunión informativa para padres de ingresantes en la Facultad de Ingeniería
Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue en 25 entre 55 y 56, donde la víctima peleó con el asaltante, que la agredió a trompadas, le quitó la cartera y se dio a la fuga
Claudia (52), como todos los días, salió bien temprano el último martes de su domicilio del barrio El Retiro para tomar el micro que la dejaría en el barrio La Loma, desde donde acostumbra caminar más de 10 cuadras para llegar a su lugar de trabajo.
Pero su rutina esta vez fue atravesada por la inseguridad que azota a la población platense.
Entonces, antes que llegara a la vivienda donde se desempeña como empleada doméstica, se cruzó en su trayecto a pie con un violento delincuente que se abalanzó contra ella, la arrastró unos metros por el piso tomándola de los pelos, la golpeó y huyó con su cartera.
LE PUEDE INTERESAR
Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
LE PUEDE INTERESAR
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Según le contó en la tarde de ayer a EL DIA, el brutal asalto ocurrió en 25 entre 55 y 56 “a las 6.40” de la mañana de esa jornada.
“Me bajé del micro en 26 y 44, desde donde caminé 11 cuadras hasta donde me sorprendió este ladrón, que circulaba en bicicleta por calle 26 y que de repente se me tiró encima. Al principio, no sabía si quería robarme o violarme”, citó la damnificada.
Confesó que su intriga se potenció debido a que el desconocido “no me dijo ni una palabra en todo el asalto, que habrá durado entre tres y cuatro minutos”.
De todas maneras, Claudia hizo saber que no se la hizo fácil al ladrón, porque “forcejeamos de tal manera, que nos rompimos mutuamente las remeras que teníamos cada uno”.
Quizá la dura resistencia ofrecida por ella fue lo que enfureció desmedidamente al asaltante, quien, expuso la trabajadora, “me agarró de los pelos, me hizo caer al piso, donde me arrastró dos ó tres metros, y me pegó trompadas que me dejaron hematomas en la mandíbula, en el pecho, brazos y codos”.
Claudia refirió luego que “este delincuente, que debe tener entre 29 y 30 años, no me permitía pararme debido a sus golpes”.
En medio de la salvaje agresión, la víctima atinó a gritar fuerte para que alguien al menos saliera a socorrerla y espantar así al ladrón.
“Me escucharon vecinos de un edificio, que bajaron rápido y el delincuente al verlos, se subió a la bicicleta y huyó con la cartera que me sacó, tomando por calle 56 en dirección a la megatoma de Los Hornos”, reflejó.
En su cartera, reveló Claudia, “había 6.000 pesos, tarjetas de crédito, mi celular, el DNI y la tarjeta SUBE, a la que días antes le cargué 15.000 pesos y que después supe que le habían quedado 3.000 pesos de saldo negativo”.
También citó que en su denuncia radicada en la comisaría quinta, luego que se acercara un patrullero al lugar del ataque, describió al bicichorro como “de contextura física mediana, flaco, morocho, algo narigón y llevaba una gorrita con visera”. La Policía busca identificar al ladrón con cámaras de seguridad. Interviene la UFI Nº 8.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí