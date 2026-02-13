VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
La patente se pagará mensual y en 10 cuotas a partir de marzo
Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Visitas guiadas a la muestra por los 150 años de la Suprema Corte de Justicia
Reunión informativa para padres de ingresantes en la Facultad de Ingeniería
Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de una conmoción creciente en Ensenada, la muerte de Alma Jazmín Vieras Allende, de apenas 1 año y 1 mes, mantiene a sus padres detenidos bajo un fuerte manto de sospechas.
Hoy por la mañana incluso deberán pasar por la fiscalía de Martín Almirón, quien les recibirá declaración indagatoria.
La duda pasa por saber qué harán María Jimena Vieras (24) y Miguel Ángel Allende (31) en esa ocasión. ¿Hablarán o se mantendrán en silencio? Como suele ocurrir, la entrevista con su abogado defensor será clave.
Por ahora la acusación gira en torno al delito de “abandono de persona seguido de muerte”. Pero existen dudas sobre si la criatura fue blanco de un abuso sexual.
Como el contexto familiar era de alta vulnerabilidad, no descartan otros cuadros como una infección por falta de aseo.
Igualmente el fiscal dispuso una batería de estudios y análisis periciales, que servirán para despejar las dudas.
LE PUEDE INTERESAR
La Justicia rechazó la domiciliaria de Lotocki
Voceros vinculados al expediente indicaron que “el informe forense no fue concluyente en ese punto. Por eso todo quedará sujeto a los estudios complementarios y otras diligencias probatorias”.
“El estado general de la infante era malo y compatible con maltrato”, agregaron los informantes.
La vivienda de la calle 127 entre 35 y 35 bis, ante el trágico suceso, tuvo que primero ser custodiada por agentes de la comisaría tercera y el Comando de Patrulla local y luego peritada por un equipo de Policía Científica.
“Buscaron signos de criminalidad, tarea indispensable para llegar a la verdad material en este caso”, expresaron las mismas fuentes, que destacaron: “Los padres responden ante lo ocurrido. Eran los garantes directos de la criatura. Todo al margen de si existió o no el abuso”.
Como se sabe, desde la noche del martes, Villa Catella vive en una tensa calma. Patrulleros apostados en la cuadra, vecinos agrupados en las esquinas, murmullos cargados de incredulidad. La noticia corrió rápido y el horror fue inmediato.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí