Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal

En medio de una conmoción creciente en Ensenada, la muerte de Alma Jazmín Vieras Allende, de apenas 1 año y 1 mes, mantiene a sus padres detenidos bajo un fuerte manto de sospechas.

Hoy por la mañana incluso deberán pasar por la fiscalía de Martín Almirón, quien les recibirá declaración indagatoria.

La duda pasa por saber qué harán María Jimena Vieras (24) y Miguel Ángel Allende (31) en esa ocasión. ¿Hablarán o se mantendrán en silencio? Como suele ocurrir, la entrevista con su abogado defensor será clave.

Por ahora la acusación gira en torno al delito de “abandono de persona seguido de muerte”. Pero existen dudas sobre si la criatura fue blanco de un abuso sexual.

Como el contexto familiar era de alta vulnerabilidad, no descartan otros cuadros como una infección por falta de aseo.

Igualmente el fiscal dispuso una batería de estudios y análisis periciales, que servirán para despejar las dudas.

Voceros vinculados al expediente indicaron que “el informe forense no fue concluyente en ese punto. Por eso todo quedará sujeto a los estudios complementarios y otras diligencias probatorias”.

“El estado general de la infante era malo y compatible con maltrato”, agregaron los informantes.

La vivienda de la calle 127 entre 35 y 35 bis, ante el trágico suceso, tuvo que primero ser custodiada por agentes de la comisaría tercera y el Comando de Patrulla local y luego peritada por un equipo de Policía Científica.

“Buscaron signos de criminalidad, tarea indispensable para llegar a la verdad material en este caso”, expresaron las mismas fuentes, que destacaron: “Los padres responden ante lo ocurrido. Eran los garantes directos de la criatura. Todo al margen de si existió o no el abuso”.

Como se sabe, desde la noche del martes, Villa Catella vive en una tensa calma. Patrulleros apostados en la cuadra, vecinos agrupados en las esquinas, murmullos cargados de incredulidad. La noticia corrió rápido y el horror fue inmediato.