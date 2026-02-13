Indigencia y pobreza: crecen más que la inflación

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
Un adulto necesitó más de $200.000 para no ser indigente y $440.000 para no caer en la pobreza. Una familia tipo debió ganar más de $1.360.000 para no ser pobre
La dinámica ascendente de los precios volvió a impactar con fuerza en el costo de vida de los hogares. La Canasta Básica Total (CBT) subió 3,9% en enero y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) sufrió un incremento del 5,8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, una familia integrada por dos adultos y dos menores necesitó 1.360.299 millón de pesos para no ser pobre.
Con esta suba, el valor de la CBA -que determina la línea de indigencia- alcanzó los $201.938 para un adulto equivalente. En términos interanuales, el aumento fue de 37,6%. En tanto, la CBT -que fija la línea de pobreza al incluir además bienes y servicios no alimentarios- se ubicó en $440.226 para el mismo adulto y acumuló una variación interanual de 31,6%. Ese aumento también quedó por encima de la variación general de precios registrada en enero.
La suba interanual de la CBA, que alcanzó el 37,6%, reflejó una dinámica más acelerada que la del índice de precios al consumidor en el mismo período.
Justamente cuando el Indec informó el martes pasado el dato de enero del Índice de Precios al Consumidor (IPC) la división con mayor aumento fue alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%). En un escenario convulsionado para el sistema estadístico nacional, tras la salida de Marco Lavagna al frente del Indec, se publicó que el IPC de enero aumentó 2,9%, y mostró así una variación interanual sumó 32,4%.
De acuerdo al relevamiento oficial, los ingresos mínimos necesarios para no caer en la indigencia fueron: para una persona $201.939; un hogar de tres personas $496.769; una familia de cuatro integrantes $623.990 y un hogar de cinco personas $656.301.
En cuanto a los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza, el INDEC informó que una persona necesitó $440.226 mensuales; un hogar de tres integrantes $1.082.956; una familia de cuatro integrantes $1.360.299 y un hogar de cinco personas necesitó ingresos mensuales por $1.430.735.
Estos valores surgen de la metodología de “adulto equivalente”, que pondera las necesidades energéticas según edad y sexo de cada integrante del hogar. De ese modo, la canasta del adulto -referencia para el cálculo- se multiplica por la cantidad de unidades consumidoras que componen cada familia. La actualización mensual se realiza con los precios relevados por el IPC del Gran Buenos Aires.
El dato de enero confirma que el inicio de 2026 estuvo marcado por una nueva presión sobre los alimentos, luego de un cierre de 2025 con variaciones más moderadas. La suba de 5,8% en la CBA representa el mayor incremento mensual desde marzo del año pasado y contrasta con el 3,9% de la CBT, lo que indica que la aceleración se concentró principalmente en los productos que integran la mesa diaria. En diciembre de 2025 tanto la CBA como la CBT subieron 4,1%.
