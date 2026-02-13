Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se complica la negociación salarial

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Si bien el Gobierno subió la propuesta en 1 punto, los gremios la consideraron “insuficiente”. Dudas con los docentes

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Mientras estatales rechazaron la oferta, los maestros la están debatiendo. Peligran las clases / WEB

13 de Febrero de 2026 | 02:01
Edición impresa

Los gremios estatales bonaerenses rechazaron la nueva oferta salarial que planteó ayer el gobierno de Axel Kicillof. La Provincia propuso un aumento del 3 por ciento a pagar con los sueldos de febrero y si bien mejoró en 1 punto la propuesta de la semana pasada, no logró convencer a los sindicatos.

En el caso de los docentes la oferta fue similar pero no surgió un rechazo expreso de los gremios que se llevaron la nueva propuesta para analizarla. De todos modos, se especulaba con que tampoco sería aceptada. De hecho, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), una de las entidades que integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense, no había aceptado la propuesta de enero que consistía en un 4,5 por ciento.

Ante ese escenario, toma cuerpo la posibilidad de que las clases no puedan comenzar en tiempo y forma en la Provincia el 2 de marzo. Por estas horas se especula con la posibilidad de que el gremio nacional CTERA pudiera disponer una medida de fuerza de alcance nacional en rechazo al gobierno de Javier Milei. Si esa versión se termina confirmando, los gremios bonaerenses se sumarían a esa protesta.

En el caso de los estatales nucleados en UPCN, Fegeppba y ATE, rechazaron de plano el aumento planteado porque, en términos prácticos, implica una mejora de bolsillo de apenas un 1,5 por ciento respecto de enero. Esto se debe a que los trabajadores dejarán de percibir el retroactivo que cobraron el mes pasado producto de una mejora sobre los haberes de diciembre que rondaba el 1,5 por ciento.

El gobierno de Axel Kicillof había resuelto aumentar los sueldos de enero en un 4,5 por ciento. De ese total, 1,5 por ciento se aplicó en forma retroactiva a diciembre.

Es decir, la nueva propuesta que se planteó ayer incluía mantener el porcentaje del retroactivo y sumar un 1,5 por ciento más.

LE PUEDE INTERESAR

“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina

Los gremios estatales, como se dijo, rechazaron la oferta sin siquiera analizarla. Como informara EL DIA, aspiraban a llegar a un aumento cercano al 4,5 por ciento tomando en cuenta la inflación que el INDEC informó para enero del 2,9 por ciento más el 1,5 por ciento del retroactivo mencionado, Pero la oferta oficial quedó lejos de esa pretensión.

Incógnitas

Frente al rechazo sindical y con la liquidación de los sueldos que arrancaría mañana, la posibilidad de que se mejore la oferta es una incógnita. De hecho, diversas fuentes sindicales que participaron de los encuentros con los funcionarios que se volvieron a realizar de manera virtual, dijeron que los representantes del Ejecutivo anticiparon que la delicada situación financiera por la que atraviesa la Provincia hace muy difícil superar el 3 por ciento planteado en la paritaria.

Frente a ese escenario, el Gobierno podría disponer la suba por decreto, aún sin el acuerdo de los sindicatos.

En ese marco, UPCN reclamó que se mejore la propuesta pero que, si finalmente no se llegue a un acuerdo, al menos se liquide el 1,5 por ciento del retroactivo de diciembre que los trabajadores dejarían de cobrar “para que no se liquiden salarios a la baja”.

Por su parte, desde Fegeppba solicitaron al Ejecutivo que “revalúe la oferta realizada y lleve adelante un mayor esfuerzo presupuestario, mejorando el porcentaje propuesto a la mayor brevedad posible, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple de manera real las necesidades de las y los trabajadores estatales”.

En ese contexto, el escenario de la discusión salarial en la Provincia se terminó complicando. Y uno de sus efectos más palpables podría ser el no inicio normal de las clases.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Zaniratto mantiene una duda para el gran partido

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof

La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny: el artista del momento llega al país
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos
Policiales
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido
La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
Información General
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua
Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza imagen
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
Deportes
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder
Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré
Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
En caída libre: River, otra vez fue una sombra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla