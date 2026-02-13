Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
Con la denuncia se activó un operativo, que terminó con el acusado preso. Le pedirán explicaciones. Hoy lo llevan a las fiscalías
A partir de una denuncia que se hizo viral y que generó fuerte preocupación en distintos barrios platenses, un hombre de 37 años fue identificado e imputado en una causa por “averiguación de ilícito”. Su conducta no cierra. Le ofreció caramelos a dos nene a los que no conocía.
Todo quedó registrado por una cámara de seguridad mientras, a bordo de una camioneta, le ofrecía golosinas a dos menores que jugaba en la vereda.
Horas más tarde, por disposición judicial, salieron a buscarlo, lo encontraron y quedó detenido a la espera de que se resuelva su situación.
Del procedimiento participaron agentes de calle de la subcomisaría La Unión.
Según pudo saber este medio, tras el alerta vecinal efectivos policiales comenzaron tareas para establecer la identidad del conductor. Luego de reunir datos y analizar las imágenes, lograron ubicarlo y notificarlo formalmente de la causa en su contra. En ese momento no fue arrestado. Hasta se mostró contrariado por la presencia de los agentes en la puerta de su domicilio.
Fuentes del caso señalaron que fueron al menos dos presentaciones las que encendieron las alarmas en la zona de 134 entre 41 y 42. En ambas situaciones, los testimonios coincidían: un hombre a bordo de una camioneta ofrecía dinero “para caramelos” y habría intentado persuadir a menores para que se acercaran al vehículo.
En la puerta de su vivienda se encontraba estacionada la camioneta señalada. Cuando los efectivos acudieron al domicilio, el sospechoso se negó a salir, respondió desde el interior y luego dejó de atender a los uniformados.
Más tarde, el propio hombre se presentó en la seccional. Tras ser informado, el fiscal interviniente se dispuso su detención en el marco de una causa por “averiguación de ilícito”.
Las imágenes fueron grabadas cerca de las 11 de la mañana. En el registro se observa cómo una Chevrolet Tracker gris detiene la marcha cuando dos menores estaban sentados en la puerta de su casa. Desde el interior del rodado, el conductor les dice: “¿Quieren plata para caramelos?”.
Ante la situación, los chicos corren hacia el interior de la vivienda. En ese momento, el hombre extiende el brazo hacia afuera con lo que parecería ser dinero y agrega: “Comprate caramelos o helados… Ah, ¿no querés?”.
“El vehículo estuvo dando vueltas por el barrio”, relató quien envió el material, y agregó que los menores involucrados eran familiares suyos. “Lo único que pedimos es que estén atentos”, expresó.
Vecinos de la zona manifestaron su inquietud y recordaron que días atrás se había mencionado un episodio similar en otro sector cercano. “No sabemos qué podría haber pasado si los nenes se acercaban al auto”, comentaron.
La investigación continúa para esclarecer lo sucedido y determinar si existen otros hechos vinculados.
