La Plata espera el Clásico platense: recomendaciones de seguridad para Gimnasia–Estudiantes ante el alerta por lluvias

15 de Febrero de 2026 | 12:56

En la previa del clásico que paraliza a La Plata, las autoridades difundieron recomendaciones para los hinchas que asistirán esta tarde al partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, en medio del pronóstico que sigue con alerta amarilla.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de APREVIDE, informó que el encuentro se desarrollará bajo condiciones climáticas adversas, tras el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para gran parte del territorio bonaerense.

Ante este escenario, se sugiere a los simpatizantes asistir al estadio con pilotos de lluvia para resguardarse durante el desarrollo del partido. Además, quienes opten por llevar paraguas podrán ingresar con ellos, siempre que no tengan puntas metálicas ni plásticas, como parte de las medidas de seguridad dispuestas para el evento.

El operativo contempla controles en los accesos y monitoreo permanente de las condiciones climáticas, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del clásico y la seguridad de los asistentes en una jornada que estará marcada por la lluvia.

