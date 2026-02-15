Llevó a su amigo baleado al hospital de Ensenada y escapó en moto 

Un confuso episodio ocurrido en la madrugada del domingo en Ensenada es investigado por la Policía luego de que un joven herido de bala fuera abandonado en la guardia del Hospital Horacio Cestino por un motociclista que, tras dejarlo, se dio a la fuga.

La víctima, de 24 años, presentaba una herida de arma de fuego en la pierna y había sido trasladada hasta el centro de salud en una moto de gran porte. Según las primeras averiguaciones, el disparo se habría producido durante una fiesta realizada en el barrio Mosconi, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el motociclista llegó con el joven lesionado y, con ayuda de otra persona que circulaba en un auto y se detuvo para colaborar, lo dejaron en la vereda del hospital antes de retirarse rápidamente del lugar. Los investigadores creen que el conductor del vehículo no tenía vínculo con ellos y simplemente intervino para asistir.

Tras ser atendido por los médicos, el herido quedó fuera de peligro. La bala ingresó por la rodilla izquierda y salió por la pantorrilla, indicaron fuentes del caso.

Ahora la pesquisa se centra en reconstruir lo ocurrido en la fiesta y determinar quién efectuó el disparo, además de identificar al motociclista que trasladó al joven y abandonó la escena. La causa continúa en etapa investigativa, mientras se analizan imágenes y testimonios para esclarecer el hecho.