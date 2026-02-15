Un patrullero de la Policía Bonaerense quedó encajado este domingo por la mañana en un barrio de La Plata, en medio de las intensas lluvias que afectan a la región.

El episodio ocurrió en Villa Castells, sobre la calle 8 entre 488 y 489, donde el móvil policial quedó varado en un camino de tierra completamente anegado y con barro acumulado, lo que le impidió continuar la marcha.

En tanto, vecinos de la zona registraron la escena, en la que se observa al vehículo detenido sobre la banquina y ladeado, rodeado de charcos y barro, producto de las precipitaciones persistentes que se vienen registrando desde la madrugada.

La situación refleja las dificultades de circulación en sectores periféricos del partido, donde las calles de tierra se vuelven intransitables durante los temporales y complican tanto el desplazamiento de los residentes como el de los servicios de emergencia.

Hasta el momento no se informó si fue necesaria la asistencia de otro móvil para retirar el patrullero ni si el hecho afectó la prestación del servicio en la zona, mientras continúan las lluvias y el monitoreo del estado de las calles en distintos barrios platenses.