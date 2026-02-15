Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata

Durante este mediodía de domingo, el conductor acusado de atropellar y matar a la joven Eugenia Carril, de 18 años, se entregó en las últimas horas en la sede de la DDI La Plata y quedó detenido en el marco de la causa judicial.

Fuentes del caso confirmaron que el implicado, de nacionalidad peruana, quedó imputado por homicidio tras presentarse ante las autoridades. En paralelo, personal policial incautó la camioneta utilizada en el hecho, una Chevrolet Meriva, que había sido abandonada y fue localizada en la zona de 5 y 57.

El vehículo presentaba daños visibles en la parte frontal, compatibles con el impacto que provocó la muerte de la joven, lo que ahora forma parte de las pericias incorporadas al expediente.

La investigación continúa bajo la órbita judicial en La Plata, mientras se avanza con la recolección de pruebas y la reconstrucción del hecho ocurrido días atrás, que generó conmoción y un fuerte reclamo de justicia por parte de familiares y allegados de la víctima.