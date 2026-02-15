Preocupa el consumo creciente de bebidas energizantes en niños y adolescentes
Preocupa el consumo creciente de bebidas energizantes en niños y adolescentes
Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Paro de llover, salió el Sol pero sigue el alerta amarillo en La Plata: cómo sigue el tiempo
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
El conductor que habría atropellado a la joven en La Plata está identificado y sería vecino de la zona
VIDEO. “Los vidrios estallaron y casi lo mata”: piedrazos a un micro en la Autopista Buenos Aires–La Plata y pánico entre pasajeros
Un patrullero quedó encajado en medio de las intensas lluvias en La Plata
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
Boy Olmi y Carola Reyna reviven su historia de amor en San Valentín
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
La agenda deportiva del domingo trae una lluvia de eventos: partidos, horarios y TV
El Tren Roca con servicio limitado y no llegará a La Plata por tres días
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Icardi y la China Suárez: rumores de propuesta de matrimonio en San Valentín
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este domingo 15 de febrero
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Durante este mediodía de domingo, el conductor acusado de atropellar y matar a la joven Eugenia Carril, de 18 años, se entregó en las últimas horas en la sede de la DDI La Plata y quedó detenido en el marco de la causa judicial.
Fuentes del caso confirmaron que el implicado, de nacionalidad peruana, quedó imputado por homicidio tras presentarse ante las autoridades. En paralelo, personal policial incautó la camioneta utilizada en el hecho, una Chevrolet Meriva, que había sido abandonada y fue localizada en la zona de 5 y 57.
El vehículo presentaba daños visibles en la parte frontal, compatibles con el impacto que provocó la muerte de la joven, lo que ahora forma parte de las pericias incorporadas al expediente.
La investigación continúa bajo la órbita judicial en La Plata, mientras se avanza con la recolección de pruebas y la reconstrucción del hecho ocurrido días atrás, que generó conmoción y un fuerte reclamo de justicia por parte de familiares y allegados de la víctima.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí