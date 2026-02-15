Un hombre iba por calle 8 y sufrió un feroz asalto “piraña”

Desde hace varios años que distintas “banditas” de adolescentes vienen causando estragos en la zona de Calle 8 y adyacencias. Tal como viene reflejando EL DIA, ya son varios los ataques consumados, y casi siempre a hombres jóvenes. En algunos casos para robarles y, en otros, solo para hacer prevalecer su superioridad numérica para darles a sus víctimas una paliza.

El último de estos preocupantes episodios ocurrió ayer, cuando un muchacho de 31 años caminaba por 8 y 50, donde vio a varios adolescentes, que no tardaron en elegirlo como su nueva víctima.

Un vocero del caso hizo saber que un integrante del grupo “le dio una piña en la cara y el agredido salió corriendo”. Y reveló que “pero esos pibes lo persiguieron una cuadra y, en 8 y 51, lograron alcanzarlo, lo rodearon, le dieron más golpes de puño y hasta patadas”.

“Le robaron dos bolsas de nailon en las que llevaba ropa y huyeron, dejándolo con lesiones en la boca, un pómulo y en un brazo”, puntualizó el informante.