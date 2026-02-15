Se enteró por WhatsApp que habían robado en su vivienda

Un hombre de 40 años se fue en la noche del miércoles de su casa en la localidad platense de Arana, donde no quedaron moradores. Pero quienes fueron a ese domicilio fueron delincuentes, que se llevaron todo lo de valor que encontraron.

Según trascendió en esferas policiales, el escruche se produjo en calle 638 entre 143 y cortada.

Uno de los voceros informó que el damnificado supo del ilícito “cuando revisaba su teléfono celular y observó, en la madrugada de ayer, que en el grupo de WhatsApp del barrio, una vecina publicó que habían entrado a robar en una vivienda”.

Enorme fue la sorpresa y la indignación de la víctima, cuando luego advirtió que se trataba de su propiedad”. Desesperado, contactó a la frentista, quien “le comentó que estaba con policías de la zona en la casa de este hombre”.

Ya de regreso, constató que los ladrones entraron “por una ventana ventiluz del baño, que los ambientes estaban desordenados y que le sustrajeron una heladera, una máquina de cortar pasto y un ventilador de pie. Y que la heladera estaba tirada en el patio”.