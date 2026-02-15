Se enteró por WhatsApp que habían robado en su vivienda

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hombre de 40 años se fue en la noche del miércoles de su casa en la localidad platense de Arana, donde no quedaron moradores. Pero quienes fueron a ese domicilio fueron delincuentes, que se llevaron todo lo de valor que encontraron.
Según trascendió en esferas policiales, el escruche se produjo en calle 638 entre 143 y cortada.
Uno de los voceros informó que el damnificado supo del ilícito “cuando revisaba su teléfono celular y observó, en la madrugada de ayer, que en el grupo de WhatsApp del barrio, una vecina publicó que habían entrado a robar en una vivienda”.
Enorme fue la sorpresa y la indignación de la víctima, cuando luego advirtió que se trataba de su propiedad”. Desesperado, contactó a la frentista, quien “le comentó que estaba con policías de la zona en la casa de este hombre”.
Ya de regreso, constató que los ladrones entraron “por una ventana ventiluz del baño, que los ambientes estaban desordenados y que le sustrajeron una heladera, una máquina de cortar pasto y un ventilador de pie. Y que la heladera estaba tirada en el patio”.
LE PUEDE INTERESAR
Un hombre iba por calle 8 y sufrió un feroz asalto “piraña”
LE PUEDE INTERESAR
Brutal riña a machetazos terminó con tres heridos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí