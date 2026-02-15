Brutal riña a machetazos terminó con tres heridos

Una violenta riña vecinal terminó con tres hombres heridos de arma blanca y aprehendidos en Ensenada. El episodio ocurrió en la zona de 132 entre Almirante Brown y 3, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras un alerta que advertía sobre una confrontación en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a varias personas trenzadas en una pelea y procedieron a separar a los involucrados. En medio del operativo constataron que los tres principales partícipes presentaban lesiones cortopunzantes de distinta consideración.

Uno de ellos, un hombre de 61 años, tenía una herida en la cabeza. En tanto, un joven de 19 presentaba cortes en la mano izquierda y en los dedos, mientras que otro de 18 años sufrió lesiones en la palma de la mano derecha y en un dedo. Todos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados por separado al Hospital Horacio Cestino para recibir atención médica.

Durante el procedimiento se secuestró un machete de aproximadamente 40 centímetros de hoja, con mango plástico negro y manchas hemáticas, que habría sido utilizado en la pelea. El arma blanca quedó a disposición de la Justicia para las pericias.

Una vez en el centro de salud, y tras garantizar las curaciones iniciales, los tres sujetos quedaron formalmente aprehendidos y a la espera de su traslado a la sede de la comisaría Segunda de Ensenada. La causa fue caratulada como “lesiones en riña agravadas por el uso de arma blanca” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, que deberá determinar las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.