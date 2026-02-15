Ladrones violentaron la ventana de una casa y robaron hasta los perfumes

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Una joven de 28 años tenía todo bien planificado: tras regresar de unas vacaciones con amigas y con su novio en la costa atlántica junto a sus amistades, fue a Lezama para reencontrarse con su madre y luego volver juntas a La Plata para compartir unos días en la casa de la chica.
Así lo dieron a conocer ayer allegados a la investigación que se inició a partir de que -se informó- en esa vivienda, que está en la zona de 19 y 68, se cometió un robo cuando estaba sin moradores.
Uno de esos voceros ventiló que de la desagradable novedad “se enteró la joven mientras iba manejando su auto en la ruta acompañada de su madre, minutos después de las 9 de la mañana” de ayer.
“Le avisó por teléfono una comerciante del barrio, porque le había llamado la atención que la ventana de la casa evidenciaba haber sido violentada. Y también le comentó que ya había hablado con el 911”, agregó.
El portavoz también reveló que “la damnificada supo durante la charla con la comerciante que una tía y el suegro ya estaban en su domicilio, al igual que un patrullero con algunos policías, para esperar a que retornara junto a su madre”.
Los familiares y los uniformados ingresaron a la vivienda en cuestión, mientras que “después de las 10” también lo hicieron la víctima con su mamá.
El informante reflejó que a medida que la joven recorría los diversos sectores de la casa, comprobaba la magnitud del robo padecido.
Consultado al respecto, detalló que “le sustrajeron muchísimas cosas, como cuatro televisores, dos notebooks, un poco de dinero en efectivo, ropa, perfumes y zapatos”.
“También le llevaron elementos de oro como cadenas, pulseras, anillos y aros”, completó.
Los pesquisas que trabajan en el caso están convencidos de que, por la gran cantidad de pertenencias que robaron los delincuentes, éstos se habrían desenvuelto en esa propiedad con bastante tiempo.
Esa conclusión les permite además conjeturar, inclusive, que los autores del audaz golpe podrían haber estado en conocimiento de que la vivienda iba a permanecer circunstancialmente sin ocupantes. A su vez, será clave saber si los ladrones quedaron filmados.
