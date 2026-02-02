Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

Lucas Finochio
lfinochio@eldia.com

2 de Febrero de 2026 | 00:26
Edición impresa

7

LAUTARO BLANCO

Gran partido de Lautaro Blanco, con un rol clave en el ataque, no solo por el gol, sino también por su labor a la hora del desborde lateral para centrar, generando peligro en la banda izquierda. Además, ganó reiteradas veces en los anticipos, así fue como llegó el primer grito de Boca, en una jugada que comenzó y terminó él. En defensa no tuvo inconvenientes.

 

5

GELINI Y ZUFFIAURRE CON ALTIBAJOS PERO CON PROYECCIÓN

Gelini y Zuffiaurre no tuvieron un papel preponderante en la victoria, les costó adaptarse al ritmo del partido. Sin embargo, son una gran apuesta de las inferiores, tienen potencial.

 

5

HERRERA, DE ACTUACIÓN REGULAR SIN SOBRESALTOS

Tuvo un trabajo regular, con un correcto desarrollo del juego sin incidencias graves. Tuvo pequeños errores de apreciación, pero las jugadas polémicas fueron resultas por el VAR.

 

------------------------------

 

Agustín Marchesín (6)
No tuvo trabajo, aunque abusó de la pelota larga.

Juan Barinaga (5)
Si bien la Lepra no lastimó demasiado, perdió la marca en algunos ataques. De lo más endeble de la defensa.

Lautaro Di Lollo (6)
No tuvo la firmeza de partidos anteriores. Aunque se fue afianzando con el correr de los minutos en el complemento.

Ayrton Costa (6)
Poco trabajo defensivo en el primer tiempo, pero con buenas apariciones en el ataque.

Lautaro Blanco (7)
Gran partido del lateral, con un buen trabajo en el ataque con centros por la banda. Ganó en los anticipos, y así, fue como llegó el primer gol, tras su exquisita definición posteriormente.

Santiago Ascacibar (6)
De menor a mayor, alternó entre el mediocamo y el ataque rompiendo líneas. Tuvo dos llegadas importantes en el primer tiempo.

Leandro Paredes (7)
Tuvo un primer tiempo con algunos destellos, pero no sobresalió. En el complemento mostró una mejora clave, tanto en la conducción como en la pelota parada.

Ander Herrera (5)
Jugó a lo ancho de la cancha, pero no marcó la diferencia, más allá de algunos pases elegantes. También tuvo un tiro al arco que atajó Arias.

Gonzalo Gelini (5)
En la primera mitad jugó unos metros retrasado de la posición asignada en ataque. Tuvo algunos desbordes, pero no desequilibró.

Iker Zufiaurre (5)
Nunca encontró su lugar dentro del campo. Jugó lejos del área y se lo notó molesto.

Exequiel Zeballos (6)
Hasta antes del gol, el rival lo tuvo controlado, pero cuando se animó a encarar, fue el conductor del primer grito de Boca.

INGRESARON

Ángel Romero (6)
Hizo un ingreso electrizante y audaz. Le cometieron la falta del penal. Ostentó un rol desequilibrante, escapando de las marcar centrales permanentemente.

Kevin Zenón (6)
Realizó pases correctos pases al vacío, le dio al equipo la profundidad que le faltaba.

Milton Delgado (5)
Buen ingreso, volvió a dejar en claro que tiene todo para ser titular.

Tomás Belmonte (-)
Jugó pocos minutos. No califica.

 

Promedio:
5,80

Boca y el sabor del reencuentro
