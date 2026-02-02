Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Lucas Finochio
Agustín Marchesín (6)
No tuvo trabajo, aunque abusó de la pelota larga.
Juan Barinaga (5)
Si bien la Lepra no lastimó demasiado, perdió la marca en algunos ataques. De lo más endeble de la defensa.
Lautaro Di Lollo (6)
No tuvo la firmeza de partidos anteriores. Aunque se fue afianzando con el correr de los minutos en el complemento.
Ayrton Costa (6)
Poco trabajo defensivo en el primer tiempo, pero con buenas apariciones en el ataque.
Lautaro Blanco (7)
Gran partido del lateral, con un buen trabajo en el ataque con centros por la banda. Ganó en los anticipos, y así, fue como llegó el primer gol, tras su exquisita definición posteriormente.
Santiago Ascacibar (6)
De menor a mayor, alternó entre el mediocamo y el ataque rompiendo líneas. Tuvo dos llegadas importantes en el primer tiempo.
Leandro Paredes (7)
Tuvo un primer tiempo con algunos destellos, pero no sobresalió. En el complemento mostró una mejora clave, tanto en la conducción como en la pelota parada.
Ander Herrera (5)
Jugó a lo ancho de la cancha, pero no marcó la diferencia, más allá de algunos pases elegantes. También tuvo un tiro al arco que atajó Arias.
Gonzalo Gelini (5)
En la primera mitad jugó unos metros retrasado de la posición asignada en ataque. Tuvo algunos desbordes, pero no desequilibró.
Iker Zufiaurre (5)
Nunca encontró su lugar dentro del campo. Jugó lejos del área y se lo notó molesto.
Exequiel Zeballos (6)
Hasta antes del gol, el rival lo tuvo controlado, pero cuando se animó a encarar, fue el conductor del primer grito de Boca.
Ángel Romero (6)
Hizo un ingreso electrizante y audaz. Le cometieron la falta del penal. Ostentó un rol desequilibrante, escapando de las marcar centrales permanentemente.
Kevin Zenón (6)
Realizó pases correctos pases al vacío, le dio al equipo la profundidad que le faltaba.
Milton Delgado (5)
Buen ingreso, volvió a dejar en claro que tiene todo para ser titular.
Tomás Belmonte (-)
Jugó pocos minutos. No califica.
