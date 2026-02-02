Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche

Sebastián Driussi

2 de Febrero de 2026 | 00:41
Edición impresa

La gran polémica de la noche entre Rosario Central y River se produjo a los 40 minutos del primer tiempo, tras el gol anulado a Sebastián Driussi a instancias del VAR, por una posición adelantada del delantero millonario.

Luego de un tiro de esquina, la pelota quedó boyando dentro del área, entre despejes fallidos de los defensores canallas y los intentos de los futbolistas de River por empujarla al gol. En medio de esa confusión, Driussi, ubicado por delante del arquero Jeremías Ledesma, logró definir con ciertas dificultades y desató el festejo visitante.

Sin embargo, el árbitro Facundo Tello no convalidó de inmediato la conquista, ya que recibió una advertencia desde la cabina del VAR, a cargo de Andrés Merlos. Tras minutos de revisión, el juez principal fue notificado desde Ezeiza y decidió anular el gol del atacante del conjunto de Núñez por fuera de juego previo.

Acto seguido, Tello se ubicó en la mitad de la cancha y, a través del micrófono para todo el estadio, comunicó la decisión arbitral: “Luego de la revisión, se observa fuera de juego del jugador número 9 de River Plate”, explicó ante el murmullo generalizado del público.

La determinación generó reclamos inmediatos por parte del Millonario, que entendían que la posición de Driussi debía ser analizada en relación al último toque defensivo. Desde el otro lado, en cambio, celebraron la intervención tecnológica.

PAULO DÍAZ TITULAR, LA SORPRESA DE GALLARDO

La suspensión de Matías Viña por la roja ante Gimnasia generó un hueco en la defensa que Marcelo Gallardo ocupó con una gran sorpresa: el ingreso de Paulo Díaz para que Lautaro Rivero juegue como lateral izquierdo.

El ingreso del chileno es sorpresivo, ya que estuvo a punto de irse del club en el último mercado. Luego de una charla con Gallardo, el chileno decidió quedarse pero con un mensaje claro: iba a correr desde atrás en la consideración del DT. Apenas en la tercera fecha del torneo, las bajas de Acuña y Viña le dieron lugar.

Central y River se repartieron los puntos
