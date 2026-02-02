Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Según estimaciones de consultoras privadas

Por alimentos, en enero la inflación superaría el 2%

Los informes detectaron una sostenida suba en bienes de consumo diario, generando presión sobre el índice mensual

Por alimentos, en enero la inflación superaría el 2%

La inflación de enero no habría perforado el umbral del 2% / web

2 de Febrero de 2026 | 01:06
Edición impresa

Impulsada por el aumento en los precios de los alimentos, la inflación de enero habrían vuelto a ubicarse por encima del 2 por ciento, según surge de estimaciones de distintas consultoras privadas.

Si bien el proceso de desaceleración que comenzó en 2025 continúa vigente en términos generales, los relevamientos más recientes muestran que la dinámica inflacionaria aún presenta núcleos de persistencia, especialmente en rubros sensibles de la canasta básica vinculados al consumo cotidiano.

De acuerdo con estos informes, las subas se concentraron principalmente en alimentos frescos y en productos con baja elasticidad de demanda, un fenómeno que impacta con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos, donde la mayor parte del presupuesto se destina a la compra de alimentos.

En ese marco, las consultoras detectaron una aceleración hacia la cuarta semana de enero. Si bien los incrementos no fueron abruptos, se sostuvieron de manera continua, lo que explica por qué, aun en un contexto de estabilidad cambiaria y menor presión macroeconómica, la inflación mensual no logró perforar el umbral del 2 por ciento.

Dentro del rubro alimentos, las mayores subas se registraron en verduras, carnes y aceites, con variaciones por encima del promedio general. En contraposición, segmentos como bebidas y lácteos mostraron bajas o ajustes más moderados, lo que contribuyó a atenuar parcialmente el índice, aunque sin revertir la tendencia alcista.

Danza de cifras

Con el cierre del mes, las proyecciones privadas comenzaron a converger en torno a un registro inflacionario superior al 2 por ciento, con diferencias vinculadas a la metodología y al alcance de cada medición. En ese sentido, Econviews estimó una inflación del 2,8 por ciento, mientras que LCG la ubicó alrededor del 2,5 por ciento, traccionada principalmente por el alza en el precio de la carne.

LE PUEDE INTERESAR

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

LE PUEDE INTERESAR

Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno

Por su parte, el Centro de Almaceneros de Córdoba calculó una variación de entre 2,4 y 2,5 por ciento, en tanto que Equilibra proyectó un 2,2 por ciento. En el extremo inferior, el IPC Online de la Municipalidad de Bahía Blanca arrojó una suba cercana al 1,9 por ciento, a partir de un seguimiento de precios digitales.

Más allá de las diferencias entre las estimaciones, los informes coinciden en algunos movimientos clave: bajas puntuales en verduras por factores estacionales, subas en bebidas y una mayor estabilidad en otros componentes del IPC núcleo. También contribuyeron a moderar el índice algunas reducciones en precios regulados, como los combustibles, junto con la estabilidad del tipo de cambio.

A este escenario se suma un elemento técnico relevante: desde febrero, el Indec comenzará a utilizar una nueva canasta de bienes y servicios para medir la inflación. El cambio implicará una mayor ponderación de los servicios y un menor peso relativo de los alimentos, lo que podría incidir en la lectura del índice en los próximos meses.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

Sin Nacho Fernández, el Lobo buscará la victoria ante Aldosivi

Una picadura cambió los planes de Zaniratto

Boca y el sabor del reencuentro

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Últimas noticias de Política y Economía

Extraordinarias 2026: arrancan con temas calientes

Fuerte cruce por la baja de la edad de imputabilidad

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Policiales
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Una fuga de un instituto de menores se hizo viral
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Otorgan una medida cautelar por una obra frenada
Deportes
Boca y el sabor del reencuentro
Debut correcto y aplausos para el Ruso en Boca
Central y River se repartieron los puntos
Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche
El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo
Espectáculos
La China contra Wanda, capítulo mil: ahora, se enfrentan en la televisión
Historia: Ca7riel y Paco ganaron el Grammy
Al documental de Melania le va bien en la taquilla
Dafoe presentó su película en el Malba y fue a La Bombonera
El director de “Requiem para un sueño”, criticado por hacer película con IA
Información General
Febrero en la Costa: precios para comer en la playa
Qué planes y actividades se pueden hacer en Costa Esmeralda
Incendios: hay cuatro parques nacionales en alerta
Comenzaron a regir cambios en el DNI y el pasaporte
Premiarte, el taller platense donde los reconocimientos se transforman en historias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla