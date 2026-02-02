Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos

Los bidones de agua, acumulados dentro del predio de ABSA en Villa Castells / EL DIA

La crisis hídrica que atraviesan amplios sectores de La Plata sumó un nuevo capítulo ayer. Es que, en medio del creciente malestar de los vecinos por la falta de agua, ahora llegó una presentación judicial para frenar el aumento del suministro en la Región.

La Unión Cívica Radical (UCR) local anunció que presentará un recurso de amparo para frenar el aumento de tarifas solicitado por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y denunciar formalmente la deficiente prestación del servicio, marcada por cortes reiterados, baja presión crónica y la necesidad de recurrir a bidones y camiones cisterna en barrios como Tolosa, Gonnet, Los Hornos, Villa Elvira, Ringuelet y Altos de San Lorenzo.

El planteo se apoya en presentaciones administrativas ya realizadas ante los organismos de control, donde se impugnó el incremento del 40% en el valor del metro cúbico y los ajustes automáticos bimestrales, al considerar que no se puede convalidar un tarifazo cuando el servicio no se presta en condiciones mínimas.

“Es inadmisible avanzar con aumentos mientras los vecinos pagan fortunas por agua que no sale de la canilla”, sostuvo el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, quien remarcó que el acceso al agua potable “no puede transformarse en un privilegio ni en un cargo extra en la factura”.

En paralelo a la vía judicial, el radicalismo reclamará la constitución inmediata del Observatorio del Agua en el Concejo Deliberante para monitorear el servicio con datos públicos y reclamos verificables.

El titular del bloque de concejales, Gustavo Staffolani, advirtió que la situación es “insostenible” y exigió la implementación urgente de un plan de contingencia que garantice abastecimiento alternativo en las zonas sin suministro, medidas específicas para los sectores con baja presión y acceso seguro donde el agua no es potable.

“El problema excede a un partido político: es un derecho básico que hoy está vulnerado”, coincidieron Nicoletti y Staffolani, quienes convocaron al resto de las fuerzas a acompañar el reclamo.

Más problemas

La crisis por las deficiencias en el servicio de agua potable vuelve a concentrar los reclamos vecinales en distintos barrios de la Región, donde el suministro llega con muy baja presión o directamente se interrumpe durante días. En varias zonas, los vecinos aseguran que de las canillas sale apenas un “hilito de agua”, insuficiente para las tareas básicas, una situación que se repite desde hace años y se agrava en los meses de calor.

En barrios como Villa Castells, al norte de La Plata, la postal es recurrente: cortes prolongados, presión mínima y agua que, cuando llega, no siempre es apta para el consumo. “A veces tenemos muy poquito y otras pasamos varios días sin una gota”, relató un vecino, mientras otra vecina cuestionó la falta de respuestas y la incertidumbre sobre cuándo se normalizará el servicio. También hubo un vecino de 58, 14 y 15 que se contactó con este medio para reclamar por la falta de agua.

Ante la falta de provisión domiciliaria, muchas familias dependen de la entrega de bidones como única alternativa. Sin embargo, vecinos denunciaron que al acercarse a la delegación de la empresa prestataria se encontraron con el portón cerrado y sin agua disponible, pese a que cada hogar suele recibir un solo bidón de ocho litros, claramente insuficiente.

El trasfondo del conflicto se vincula a obras de infraestructura que nunca lograron resolver el problema de fondo y a trabajos que continúan sin plazos claros. Mientras tanto, los reclamos se multiplican y llegan al ámbito institucional, con pedidos de informes y exigencias de respuestas tanto al municipio como a la Provincia.