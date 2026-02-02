Alarma por otro saqueo en un edifico del Centro

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió el centro de La Plata cuando cinco departamentos de un edificio ubicado en 45 entre 15 y 16 fueron desvalijados mientras sus propietarios no se encontraban en las viviendas.

La modalidad del robo y la respuesta policial limitada generaron preocupación y malestar entre los vecinos.

Según relataron los afectados, los ladrones ingresaron sin forzar la puerta de entrada al edificio, lo que hace suponer que conocían el lugar y actuaron con planificación.

Cada departamento fue revisado y vaciado de objetos de valor, dejando a los habitantes con pérdidas tanto materiales como emocionales.

Lo particular del caso fue la falta de intervención policial. Los damnificados indicaron que, al llamar para denunciar el hecho, les informaron que no podían acudir por falta de recursos disponibles.