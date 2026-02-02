Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Luna “de Nieve” o “del Lobo”, un fenómeno que generó curiosidad
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El exministro de Economía Domingo Cavallo celebró la compra del Banco Central de más de US$ 1.100 millones en enero de reservas y la caída del riesgo país fueron el aliciente económico del mes para la gestión de Javier Milei.
En un nuevo informe publicado en su blog, bajo el título “Re-monetización por compra de reservas, la mejor opción para reactivar la economía”, el economista presentó un plan de reforma financiera para liberar el dólar y reactivar el mercado interno.
En el inicio de su documento, el exministro de Economía celebró “la baja del riesgo país conseguida con compra de reservas por parte del Banco Central es una muy buena señal y esta política, si se acompaña con reformas cambiarias y financieras, puede transformarse en la mejor opción para reactivar la economía”.
Sin embargo, apuntó que “el Gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade), porque esa calma esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno”.
“Para que las reformas estructurales que persigue el gobierno puedan llevarse a la práctica, es muy importante que el 2026 sea un año de fuerte reactivación del mercado interno sin que tienda a aumentar sostenidamente la tasa de inflación, que a lo largo de 2025 osciló alrededor del 2% mensual”, pidió.
En la publicación de su blog, Domingo Cavallo señaló que una de las claves para reactivar el mercado interno es “comprar reservas con emisión”, a la que consideró como “la política monetaria más apropiada”. Agregó: “No deben quedar dudas de que la acumulación de reservas libres en el Banco Central ayuda a que baje la tasa de riesgo país. En la medida que este fenómeno continúe, se irá aproximando el momento en el que Argentina recupere el acceso al mercado internacional de capitales a tasas de interés que no excedan su ritmo potencial de crecimiento”.
LE PUEDE INTERESAR
No hay paro, pero habría demoras en los vuelos
LE PUEDE INTERESAR
Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
Para la compra de divisas, precisó que “se necesita que la nación y las provincias generen superávit fiscal primario suficiente”.
“Esta es una regla de política fiscal. Se trata de una suerte de reaseguro de la política de déficit cero, que habrá que mantener mientras no se consiga la estabilización completa de la economía”, explicó.
Para finalizar, señaló que el “efecto que tendrá esta reforma financiera y cambiaria sobre la competitividad de la economía será mucho más rápido y efectivo que el que pueda derivarse de una reforma laboral discutida y aprobada en un contexto de recesión en vastos sectores del mercado interno.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí