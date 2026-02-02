Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno

El exministro de Economía Domingo Cavallo celebró la compra del Banco Central de más de US$ 1.100 millones en enero de reservas y la caída del riesgo país fueron el aliciente económico del mes para la gestión de Javier Milei.

En un nuevo informe publicado en su blog, bajo el título “Re-monetización por compra de reservas, la mejor opción para reactivar la economía”, el economista presentó un plan de reforma financiera para liberar el dólar y reactivar el mercado interno.

En el inicio de su documento, el exministro de Economía celebró “la baja del riesgo país conseguida con compra de reservas por parte del Banco Central es una muy buena señal y esta política, si se acompaña con reformas cambiarias y financieras, puede transformarse en la mejor opción para reactivar la economía”.

Sin embargo, apuntó que “el Gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade), porque esa calma esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno”.

“Para que las reformas estructurales que persigue el gobierno puedan llevarse a la práctica, es muy importante que el 2026 sea un año de fuerte reactivación del mercado interno sin que tienda a aumentar sostenidamente la tasa de inflación, que a lo largo de 2025 osciló alrededor del 2% mensual”, pidió.

En la publicación de su blog, Domingo Cavallo señaló que una de las claves para reactivar el mercado interno es “comprar reservas con emisión”, a la que consideró como “la política monetaria más apropiada”. Agregó: “No deben quedar dudas de que la acumulación de reservas libres en el Banco Central ayuda a que baje la tasa de riesgo país. En la medida que este fenómeno continúe, se irá aproximando el momento en el que Argentina recupere el acceso al mercado internacional de capitales a tasas de interés que no excedan su ritmo potencial de crecimiento”.

Para la compra de divisas, precisó que “se necesita que la nación y las provincias generen superávit fiscal primario suficiente”.

“Esta es una regla de política fiscal. Se trata de una suerte de reaseguro de la política de déficit cero, que habrá que mantener mientras no se consiga la estabilización completa de la economía”, explicó.

Para finalizar, señaló que el “efecto que tendrá esta reforma financiera y cambiaria sobre la competitividad de la economía será mucho más rápido y efectivo que el que pueda derivarse de una reforma laboral discutida y aprobada en un contexto de recesión en vastos sectores del mercado interno.