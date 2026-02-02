El caso Epstein golpea a la corona de Noruega

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, enfrenta uno de los episodios más delicados desde su llegada a la Casa Real. A pocos días de que su hijo mayor sea juzgado por graves delitos sexuales, la difusión de nuevos archivos judiciales en EE UU la vinculó con el fallecido financista Jeffrey Epstein, condenado por abusos a menores, en un escándalo que vuelve a sacudir a la realeza europea.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense y citados por el diario noruego VG, el nombre de Mette-Marit aparece al menos mil veces en millones de registros desclasificados. Los intercambios de correos electrónicos con Epstein se produjeron entre 2011 y 2014, cuando ella ya estaba casada con el príncipe heredero Haakon. Para entonces, Epstein se había declarado culpable en 2008 de solicitar la prostitución de una menor, un antecedente que no impidió el contacto entre ambos.

MENSAJES INAPROPIADOS

Los mensajes revelan un tono informal que generó incomodidad en la opinión pública. En uno de ellos, la princesa preguntó si era inapropiado sugerir a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas sobre una tabla de surf. En otro, bromeó con Epstein cuando él dijo estar en París “buscando esposa”, señalando que la capital francesa era “buena para el adulterio”, aunque añadió que las escandinavas eran mejores candidatas para casarse.

Los archivos también indican que Mette-Marit se alojó durante cuatro días en una casa de Epstein en Florida en 2013, aunque él no se encontraba allí en ese momento.

Mañana empieza el juicio contra el hijo de Mette-Marit por 38 delitos, entre ellos 4 violaciones

RELACIÓN “VERGONZOSA”

Tras conocerse la información, la princesa emitió un comunicado en el que calificó su relación con Epstein de “vergonzosa”. Reconoció una falta de criterio, admitió no haber investigado a fondo los antecedentes del financista y lamentó no haber comprendido antes quién era realmente. La declaración llamó aún más la atención porque, en un correo de 2011, ella misma afirmaba haberlo buscado en Google y haber encontrado datos poco tranquilizadores, comentario que cerró con un emoji sonriente.

El palacio real explicó que Mette-Marit interrumpió el contacto cuando percibió que Epstein intentaba utilizar su relación para acceder a otras personas de su entorno. Sin embargo, el historiador y experto en realeza Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen sostuvo que los mensajes transmiten la impresión de una amistad cercana y evidencian fallas en los dispositivos de seguridad que rodean a la heredera.

El caso Epstein ha salpicado a otras casas reales. Uno de los episodios más notorios fue el del príncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, quien mantuvo una relación estrecha con el financista y fue acusado por Virginia Giuffre de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor. Aunque Andrés negó las acusaciones, llegó a un acuerdo extrajudicial en 2022 y se retiró de la vida pública, en un golpe durísimo para la monarquía británica.

Para Mette-Marit, el impacto es doble. Este martes comenzará en Oslo el juicio contra su hijo Marius Borg Høiby, de 29 años, acusado de 38 delitos, entre ellos la violación de cuatro mujeres, además de agresiones y cargos vinculados a drogas, con penas que podrían alcanzar los 16 años de prisión.