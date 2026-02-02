Bastián tendrá que atravesar una nueva cirugía

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado por el accidente ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar, volverá a ser intervenido quirúrgicamente en la jornada de hoy. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la familia del menor, que señalaron que será la séptima operación después del grave choque ocurrido en la primera quincena de enero en la zona conocida como La Frontera.

Todo se hará en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde el niño permanece internado junto a su madre, Macarena Collantes, y su padre, Maximiliano Jerez.

La familia aguarda que Bastián tenga un cuadro estable para que se pueda realizar un traslado al Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El menor sufrió graves heridas luego de que el vehículo UTV en el que iba junto con sus padres impactara contra una camioneta en la zona de los médanos de Pinamar. Por el choque hay dos personas imputadas.