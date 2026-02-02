Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |TERMINÓ ENERO Y SE ESPERA UN FUERTE RECAMBIO

Febrero en la Costa: precios para comer en la playa

Entre opciones al paso, menús completos y platos gourmet, hay nuevos valores que marcarán el pulso de lo que queda de la temporada de verano 2026. Los detalles

Febrero en la Costa: precios para comer en la playa

El choclo, un clásico de playa en Mar del Plata / Web

2 de Febrero de 2026 | 01:17
Se terminó el mes de enero y, para febrero, hay quienes esperan un fuerte recambio que impactaría en los nuevos precios para comer en las playas de Mar del Plata y Pinamar.

La mayoría de los turistas pasa el día completo frente al mar, lo que convierte a la gastronomía en un factor clave del presupuesto. Entre comidas al paso, vendedores ambulantes y restaurantes de mayor categoría, los precios muestran fuertes contrastes según el destino y el tipo de consumo.

En Pinamar, los productos clásicos de playa registran valores elevados. El choclo se vende a $5.000 por unidad, mientras que los churros se ofrecen a $5.000 o $7.000 la media docena, y hasta $13.000 la docena.

A estas opciones se suma la docena de chipá, que alcanza los $11.000, una alternativa habitual para compartir durante la tarde.

En Mar del Plata, la variedad gastronómica permite encontrar precios más escalonados. En los paradores y restaurantes de Punta Mogotes, un almuerzo o cena completo para dos personas —con entrada, plato principal, postre y bebidas— se ubica entre $110.000 y $150.000. Las entradas suelen incluir boquerones o tostadas, mientras que las rabas continúan siendo uno de los platos más pedidos. La carta se completa con pescados a la parrilla, arroces, carnes y especialidades de mar, acompañados por vinos, cervezas y postres clásicos.

En Pinamar, hay opciones diversas / Web

Desde el sector gastronómico marplatense señalan que los precios buscan sostener el consumo. Un sándwich de milanesa con gaseosa ronda los $8.500, mientras que los menús en cafés y bares se ubican entre $15.000 y $20.000. Las parrillas presentan valores de $27.000 a $35.000, y una comida más completa con vino y postre puede llegar a los $40.000 por persona.

En zonas como playa Varese, la gastronomía marítima marca tendencia. Las rabas parten desde $19.500, los calamares en escabeche llegan a $21.000, y platos como langostinos empanados o gambas al ajillo alcanzan los $28.000. Las picadas marineras, pensadas para compartir, se posicionan como una opción rendidora y muy demandada.

Para quienes buscan alternativas más económicas, las comidas al paso siguen vigentes en áreas como playa Bristol. Los panchos arrancan en $3.000, las hamburguesas y choripanes desde $6.000, y las bebidas cuestan entre $2.000 y $5.000. El circuito ambulante completa la oferta con churros a $12.000 la docena y dulces desde $1.500, en un verano donde planificar qué y dónde comer se vuelve clave para cuidar el bolsillo.

 

