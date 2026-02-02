Febrero en la Costa: precios para comer en la playa

El choclo, un clásico de playa en Mar del Plata / Web

Se terminó el mes de enero y, para febrero, hay quienes esperan un fuerte recambio que impactaría en los nuevos precios para comer en las playas de Mar del Plata y Pinamar.

La mayoría de los turistas pasa el día completo frente al mar, lo que convierte a la gastronomía en un factor clave del presupuesto. Entre comidas al paso, vendedores ambulantes y restaurantes de mayor categoría, los precios muestran fuertes contrastes según el destino y el tipo de consumo.

En Pinamar, los productos clásicos de playa registran valores elevados. El choclo se vende a $5.000 por unidad, mientras que los churros se ofrecen a $5.000 o $7.000 la media docena, y hasta $13.000 la docena.

A estas opciones se suma la docena de chipá, que alcanza los $11.000, una alternativa habitual para compartir durante la tarde.

En Mar del Plata, la variedad gastronómica permite encontrar precios más escalonados. En los paradores y restaurantes de Punta Mogotes, un almuerzo o cena completo para dos personas —con entrada, plato principal, postre y bebidas— se ubica entre $110.000 y $150.000. Las entradas suelen incluir boquerones o tostadas, mientras que las rabas continúan siendo uno de los platos más pedidos. La carta se completa con pescados a la parrilla, arroces, carnes y especialidades de mar, acompañados por vinos, cervezas y postres clásicos.

En Pinamar, hay opciones diversas / Web

Desde el sector gastronómico marplatense señalan que los precios buscan sostener el consumo. Un sándwich de milanesa con gaseosa ronda los $8.500, mientras que los menús en cafés y bares se ubican entre $15.000 y $20.000. Las parrillas presentan valores de $27.000 a $35.000, y una comida más completa con vino y postre puede llegar a los $40.000 por persona.

En zonas como playa Varese, la gastronomía marítima marca tendencia. Las rabas parten desde $19.500, los calamares en escabeche llegan a $21.000, y platos como langostinos empanados o gambas al ajillo alcanzan los $28.000. Las picadas marineras, pensadas para compartir, se posicionan como una opción rendidora y muy demandada.

Para quienes buscan alternativas más económicas, las comidas al paso siguen vigentes en áreas como playa Bristol. Los panchos arrancan en $3.000, las hamburguesas y choripanes desde $6.000, y las bebidas cuestan entre $2.000 y $5.000. El circuito ambulante completa la oferta con churros a $12.000 la docena y dulces desde $1.500, en un verano donde planificar qué y dónde comer se vuelve clave para cuidar el bolsillo.