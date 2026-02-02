Alertan sobre la cadena de pagos con cheques

La cadena de pagos del sector productivo encendió una alarma al cierre de 2025. En diciembre, se registraron 119.285 cheques rechazados por falta de fondos, el nivel más alto desde que existen registros, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado en base a datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El dato expone con crudeza el deterioro de la liquidez empresaria y refleja las crecientes dificultades para cumplir obligaciones financieras en un contexto de fuerte tensión económica que atraviesan las compañías argentinas.

La velocidad del deterioro financiero es el dato que más preocupa a los analistas, según el portal Conclusión. De acuerdo al documento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en un año, marcando un aumento del 200% respecto a las cifras de diciembre de 2024. “Este indicador es un síntoma más de la dificultad económico-financiero de las empresas argentinas para hacer frente a sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande al difundir las cifras.

A quiénes afecta

En términos estructurales, el rechazo de cheques no solo compromete a la firma emisora, sino que se propaga en cadena, afectando proveedores, contratistas y trabajadores, y profundizando el riesgo sistémico dentro del circuito comercial.