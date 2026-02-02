Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?

Enero cerró con una hoja de ruta clara para el equipo económico: tasas reales firmes para contener la liquidez. Tras la reciente licitación de deuda, donde el Tesoro debió enfrentar vencimientos por más de $8,12 billones, la estrategia de convalidar rendimientos atractivos permitió sostener la “pax” cambiaria con un dólar estable en torno a los $1.450.

A nivel global, el Foro de Davos dejó un clima de cautela por la fragmentación geopolítica. En el plano local, esa cautela se traduce en una gestión quirúrgica de los pesos. Según el último informe del Comité de Inversión de la consultora Criteria, publicado por El Economista, la escasez de liquidez y la firmeza en las tasas han sido los pilares para transitar un verano sin sobresaltos en los dólares financieros.

La última gran operación financiera del mes confirmó la tendencia que ya se había visto el 14 de enero. Para asegurar un rollover cercano al 100%, el Gobierno volvió a convalidar tasas superiores a las que operaban en el mercado secundario.

“El Gobierno estará dispuesto a convalidar, de ser necesario, tasas suficientemente elevadas como para sostener el apetito de los inversores por la curva de deuda en pesos”, explican. “El escenario replicó el esquema de mediados de mes, donde los diferenciales de tasas alcanzaron picos de hasta 878 pb en las Lecaps más cortas (como la S27F6)”, destacan desde Criteria.

Esta estrategia busca absorber el excedente de pesos y evitar que se vuelquen a la moneda extranjera. El Tesoro utilizó su “colchón” de depósitos en bancos comerciales (estimado en $11,2 billones) para negociar desde una posición de mayor fuerza, logrando despejar los vencimientos inmediatos a costa de un mayor costo de financiamiento.

Mientras las finanzas públicas se ordenan vía tasas, el sector externo siguió aportando buenas noticias. Diciembre cerró con un superávit comercial de US$ 1.892 millones, acumulando 25 meses de saldo positivo.