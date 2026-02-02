Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Informe privado

Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?

Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
2 de Febrero de 2026 | 01:02
Edición impresa

Enero cerró con una hoja de ruta clara para el equipo económico: tasas reales firmes para contener la liquidez. Tras la reciente licitación de deuda, donde el Tesoro debió enfrentar vencimientos por más de $8,12 billones, la estrategia de convalidar rendimientos atractivos permitió sostener la “pax” cambiaria con un dólar estable en torno a los $1.450.

A nivel global, el Foro de Davos dejó un clima de cautela por la fragmentación geopolítica. En el plano local, esa cautela se traduce en una gestión quirúrgica de los pesos. Según el último informe del Comité de Inversión de la consultora Criteria, publicado por El Economista, la escasez de liquidez y la firmeza en las tasas han sido los pilares para transitar un verano sin sobresaltos en los dólares financieros.

La última gran operación financiera del mes confirmó la tendencia que ya se había visto el 14 de enero. Para asegurar un rollover cercano al 100%, el Gobierno volvió a convalidar tasas superiores a las que operaban en el mercado secundario.

“El Gobierno estará dispuesto a convalidar, de ser necesario, tasas suficientemente elevadas como para sostener el apetito de los inversores por la curva de deuda en pesos”, explican. “El escenario replicó el esquema de mediados de mes, donde los diferenciales de tasas alcanzaron picos de hasta 878 pb en las Lecaps más cortas (como la S27F6)”, destacan desde Criteria.

Esta estrategia busca absorber el excedente de pesos y evitar que se vuelquen a la moneda extranjera. El Tesoro utilizó su “colchón” de depósitos en bancos comerciales (estimado en $11,2 billones) para negociar desde una posición de mayor fuerza, logrando despejar los vencimientos inmediatos a costa de un mayor costo de financiamiento.

Mientras las finanzas públicas se ordenan vía tasas, el sector externo siguió aportando buenas noticias. Diciembre cerró con un superávit comercial de US$ 1.892 millones, acumulando 25 meses de saldo positivo.

LE PUEDE INTERESAR

Alertan sobre la cadena de pagos con cheques

LE PUEDE INTERESAR

imagen

“Si quieren ‘okupar’, vayan al Conurbano”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

Una picadura cambió los planes de Zaniratto

Sin Nacho Fernández, el Lobo buscará la victoria ante Aldosivi

Boca y el sabor del reencuentro

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Últimas noticias de Política y Economía

Extraordinarias 2026: arrancan con temas calientes

Fuerte cruce por la baja de la edad de imputabilidad

Por alimentos, en enero la inflación superaría el 2%

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Policiales
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Una fuga de un instituto de menores se hizo viral
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Otorgan una medida cautelar por una obra frenada
Información General
Febrero en la Costa: precios para comer en la playa
Qué planes y actividades se pueden hacer en Costa Esmeralda
Incendios: hay cuatro parques nacionales en alerta
Comenzaron a regir cambios en el DNI y el pasaporte
Premiarte, el taller platense donde los reconocimientos se transforman en historias
Espectáculos
La China contra Wanda, capítulo mil: ahora, se enfrentan en la televisión
Historia: Ca7riel y Paco ganaron el Grammy
Al documental de Melania le va bien en la taquilla
Dafoe presentó su película en el Malba y fue a La Bombonera
El director de “Requiem para un sueño”, criticado por hacer película con IA
Deportes
Boca y el sabor del reencuentro
Debut correcto y aplausos para el Ruso en Boca
Central y River se repartieron los puntos
Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche
El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla