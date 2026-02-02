Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Luna “de Nieve” o “del Lobo”, un fenómeno que generó curiosidad
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Enero cerró con una hoja de ruta clara para el equipo económico: tasas reales firmes para contener la liquidez. Tras la reciente licitación de deuda, donde el Tesoro debió enfrentar vencimientos por más de $8,12 billones, la estrategia de convalidar rendimientos atractivos permitió sostener la “pax” cambiaria con un dólar estable en torno a los $1.450.
A nivel global, el Foro de Davos dejó un clima de cautela por la fragmentación geopolítica. En el plano local, esa cautela se traduce en una gestión quirúrgica de los pesos. Según el último informe del Comité de Inversión de la consultora Criteria, publicado por El Economista, la escasez de liquidez y la firmeza en las tasas han sido los pilares para transitar un verano sin sobresaltos en los dólares financieros.
La última gran operación financiera del mes confirmó la tendencia que ya se había visto el 14 de enero. Para asegurar un rollover cercano al 100%, el Gobierno volvió a convalidar tasas superiores a las que operaban en el mercado secundario.
“El Gobierno estará dispuesto a convalidar, de ser necesario, tasas suficientemente elevadas como para sostener el apetito de los inversores por la curva de deuda en pesos”, explican. “El escenario replicó el esquema de mediados de mes, donde los diferenciales de tasas alcanzaron picos de hasta 878 pb en las Lecaps más cortas (como la S27F6)”, destacan desde Criteria.
Esta estrategia busca absorber el excedente de pesos y evitar que se vuelquen a la moneda extranjera. El Tesoro utilizó su “colchón” de depósitos en bancos comerciales (estimado en $11,2 billones) para negociar desde una posición de mayor fuerza, logrando despejar los vencimientos inmediatos a costa de un mayor costo de financiamiento.
Mientras las finanzas públicas se ordenan vía tasas, el sector externo siguió aportando buenas noticias. Diciembre cerró con un superávit comercial de US$ 1.892 millones, acumulando 25 meses de saldo positivo.
LE PUEDE INTERESAR
Alertan sobre la cadena de pagos con cheques
LE PUEDE INTERESAR
“Si quieren ‘okupar’, vayan al Conurbano”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí