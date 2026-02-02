Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |UN CHICO GRAVE Y OTRO PRESO EN PINAMAR

Inesperado giro en la causa por una golpiza

Inesperado giro en la causa por una golpiza

Thiago, el adolescente golpeado en Pinamar. Está internado / Web

2 de Febrero de 2026 | 01:41
Edición impresa

La investigación por el ataque a un adolescente de 17 años en Pinamar dio un vuelco dramático en las últimas horas. Lo que inicialmente se denunció como una agresión por parte de una “patota”, terminó con la confesión de uno de los mejores amigos de la víctima, quien admitió haberle pegado tras una discusión y quedó detenido.

Sebastián, el padre del joven agredido, expresó su profundo dolor y decepción ante la noticia.

“Me mintieron. Me quiero morir, no tengo palabras. Estoy decepcionado de ellos”, lamentó el hombre, quien reveló que conoce al agresor desde el nacimiento.

“Los llevaba a la cancha, yo los traía. Son amigos del barrio, vecinos, de al lado de casa”, relató con angustia.

La primera versión indicaba que la víctima había sido atacada por al menos seis jóvenes en el estacionamiento del muelle. Sin embargo, las cámaras de seguridad y la declaración de uno de los acompañantes derrumbaron esa coartada.

El amigo confesó ante la fiscal Mónica Ferre que “estaban jugando de manos, se calentó el otro y le pegó mal”, provocándole la lesión con un codazo.

El padre de la víctima confrontó al acusado tras la confesión: “Hablé con él y le dije: ‘¿por qué no me lo dijiste de entrada?’, y se puso a llorar”.

El adolescente herido sufrió un hematoma cerebral no quirúrgico y, debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece lúcido pero con múltiples golpes.

Un segundo amigo, de 14 años, que estaba con ambos en el momento del ataque, declaró como testigo y sostuvo que todo comenzó por “un juego de manos”.

Aportó, además, que antes de esa secuencia habían bebido alcohol, detallaron las fuentes.

Por el momento, no se conoce ningún tipo de pelea previa, enfrentamiento o resquemor entre los adolescentes. Incluso, los investigadores consideran que la relación entre los amigos era buena.

