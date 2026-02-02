Inesperado giro en la causa por una golpiza

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Luna “de Nieve” o “del Lobo”, un fenómeno que generó curiosidad
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La investigación por el ataque a un adolescente de 17 años en Pinamar dio un vuelco dramático en las últimas horas. Lo que inicialmente se denunció como una agresión por parte de una “patota”, terminó con la confesión de uno de los mejores amigos de la víctima, quien admitió haberle pegado tras una discusión y quedó detenido.
Sebastián, el padre del joven agredido, expresó su profundo dolor y decepción ante la noticia.
“Me mintieron. Me quiero morir, no tengo palabras. Estoy decepcionado de ellos”, lamentó el hombre, quien reveló que conoce al agresor desde el nacimiento.
“Los llevaba a la cancha, yo los traía. Son amigos del barrio, vecinos, de al lado de casa”, relató con angustia.
La primera versión indicaba que la víctima había sido atacada por al menos seis jóvenes en el estacionamiento del muelle. Sin embargo, las cámaras de seguridad y la declaración de uno de los acompañantes derrumbaron esa coartada.
El amigo confesó ante la fiscal Mónica Ferre que “estaban jugando de manos, se calentó el otro y le pegó mal”, provocándole la lesión con un codazo.
LE PUEDE INTERESAR
Bastián tendrá que atravesar una nueva cirugía
LE PUEDE INTERESAR
Alarma por otro saqueo en un edifico del Centro
El padre de la víctima confrontó al acusado tras la confesión: “Hablé con él y le dije: ‘¿por qué no me lo dijiste de entrada?’, y se puso a llorar”.
El adolescente herido sufrió un hematoma cerebral no quirúrgico y, debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece lúcido pero con múltiples golpes.
Un segundo amigo, de 14 años, que estaba con ambos en el momento del ataque, declaró como testigo y sostuvo que todo comenzó por “un juego de manos”.
Aportó, además, que antes de esa secuencia habían bebido alcohol, detallaron las fuentes.
Por el momento, no se conoce ningún tipo de pelea previa, enfrentamiento o resquemor entre los adolescentes. Incluso, los investigadores consideran que la relación entre los amigos era buena.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí