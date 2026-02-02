No hay paro, pero habría demoras en los vuelos

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
La huelga total en los aeropuertos de todo el país, inicialmente prevista para hoy, fue postergada por el gremio ATE tras la advertencia de sus equipos legales sobre la necesidad de cumplir con la ley de esencialidad. La normativa vigente exige un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de servicios, lo que traslada la fecha probable del cese de actividades al próximo lunes 9 de febrero.
Sin embargo, a pesar de la prórroga de la medida principal, el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales, una situación que ya ayer comenzó a generar retrasos y complicaciones en la programación de los vuelos domésticos e internacionales.
El conflicto se originó a raíz de un incumplimiento salarial por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según denunciaron desde el gremio, el Gobierno dio marcha atrás con un incremento en el adicional por “racionamiento” que ya figuraba liquidado en el sistema oficial y no depositó los haberes en la fecha estipulada.
Fuentes de la ANAC indicaron anoche que se encontraban trabajando para desactivar la protesta gremial y garantizar que no haya afectaciones en las operaciones aéreas.
No obstante, los delegados gremiales fueron taxativos al señalar que la medida se ratificar en las próximas horas mediante el anuncio formal.
“No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado”, manifestó Marcelo Belelli, referente de ATE en Ezeiza, quien calificó la decisión oficial como una maniobra política que perjudica gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
De concretarse el paro el 9 de febrero, la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y afectará áreas críticas como control terrestre, sanidad, bomberos y administración en los 30 aeropuertos de la Argentina.
Durante esa jornada, la totalidad de los vuelos comerciales quedarían cancelados, exceptuando únicamente los traslados sanitarios, humanitarios, del Estado o de órganos para trasplantes.
Mientras tanto, durante el transcurso de esta semana, la operatividad en los mostradores y pistas continuará sujeta a las demoras derivadas de las asambleas informativas en los lugares de trabajo.
