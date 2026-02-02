Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |ALTERNATIVAS DEPORTIVAS Y VIDA AL AIRE LIBRE

Qué planes y actividades se pueden hacer en Costa Esmeralda

Qué planes y actividades se pueden hacer en Costa Esmeralda

El club de golf cuenta con 27 hoyos / Web

2 de Febrero de 2026 | 01:16
Edición impresa

A poco más de 3 horas y 30 minutos de La Plata y distante solo 40 kilómetros de Mar de Ajó, Costa Esmeralda se posiciona como uno de los destinos residenciales más codiciados de la Costa Atlántica. Aunque suele asociarse erróneamente con Pinamar, este barrio cerrado es el que marca el límite sur del Partido de La Costa y se destaca por sus playas extensas, médanos y bosques de pinos a orillas del mar.

Inaugurado en 2004, el emprendimiento cuenta con 3.200 metros de costa, más de 1.000 hectáreas, 16 barrios, más de 2.100 casas terminadas, departamentos, transporte interno gratuito, espacios verdes, anfiteatro, paseo comercial, paradores, restaurantes y servicios esenciales.

El deporte y la vida al aire libre son ejes centrales del proyecto. Golf con cancha de 27 hoyos, polo, tenis, paddle, fútbol, básquet, gimnasio y amplias playas de acceso público convierten al lugar en un polo recreativo de alto nivel. A esto se suma un fuerte enfoque en sustentabilidad, con reciclaje domiciliario, reforestación, drenajes sostenibles y cuidado de las dunas.

En los últimos años, el crecimiento se aceleró. La pandemia impulsó la radicación permanente de familias que adoptaron el home office y optaron por un estilo de vida más tranquilo. Actualmente, unas 250 familias viven todo el año en Costa Esmeralda. La seguridad aparece como uno de los principales diferenciales: vecinos que no cierran sus casas con llave y un entorno controlado que genera confianza y comunidad.

En cuanto al mercado inmobiliario, ya no quedan lotes desde pozo y las operaciones se realizan vía reventa. Los valores van desde los 38.000 dólares hasta los 380.000, según ubicación y superficie. Los alquileres también reflejan el perfil premium del barrio, aunque existen opciones más accesibles en departamentos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

Una picadura cambió los planes de Zaniratto

Sin Nacho Fernández, el Lobo buscará la victoria ante Aldosivi

Boca y el sabor del reencuentro

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Últimas noticias de Información General

Febrero en la Costa: precios para comer en la playa

Incendios: hay cuatro parques nacionales en alerta

Comenzaron a regir cambios en el DNI y el pasaporte

Premiarte, el taller platense donde los reconocimientos se transforman en historias
Deportes
Boca y el sabor del reencuentro
Debut correcto y aplausos para el Ruso en Boca
Central y River se repartieron los puntos
Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche
El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo
Espectáculos
La China contra Wanda, capítulo mil: ahora, se enfrentan en la televisión
Historia: Ca7riel y Paco ganaron el Grammy
Al documental de Melania le va bien en la taquilla
Dafoe presentó su película en el Malba y fue a La Bombonera
El director de “Requiem para un sueño”, criticado por hacer película con IA
Policiales
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Una fuga de un instituto de menores se hizo viral
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Otorgan una medida cautelar por una obra frenada
La Ciudad
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La UNLP recibirá este año un 15% menos de ingresantes extranjeros: 6 de cada 10 siguen eligiendo Medicina
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla