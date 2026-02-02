Qué planes y actividades se pueden hacer en Costa Esmeralda

A poco más de 3 horas y 30 minutos de La Plata y distante solo 40 kilómetros de Mar de Ajó, Costa Esmeralda se posiciona como uno de los destinos residenciales más codiciados de la Costa Atlántica. Aunque suele asociarse erróneamente con Pinamar, este barrio cerrado es el que marca el límite sur del Partido de La Costa y se destaca por sus playas extensas, médanos y bosques de pinos a orillas del mar.

Inaugurado en 2004, el emprendimiento cuenta con 3.200 metros de costa, más de 1.000 hectáreas, 16 barrios, más de 2.100 casas terminadas, departamentos, transporte interno gratuito, espacios verdes, anfiteatro, paseo comercial, paradores, restaurantes y servicios esenciales.

El deporte y la vida al aire libre son ejes centrales del proyecto. Golf con cancha de 27 hoyos, polo, tenis, paddle, fútbol, básquet, gimnasio y amplias playas de acceso público convierten al lugar en un polo recreativo de alto nivel. A esto se suma un fuerte enfoque en sustentabilidad, con reciclaje domiciliario, reforestación, drenajes sostenibles y cuidado de las dunas.

En los últimos años, el crecimiento se aceleró. La pandemia impulsó la radicación permanente de familias que adoptaron el home office y optaron por un estilo de vida más tranquilo. Actualmente, unas 250 familias viven todo el año en Costa Esmeralda. La seguridad aparece como uno de los principales diferenciales: vecinos que no cierran sus casas con llave y un entorno controlado que genera confianza y comunidad.

En cuanto al mercado inmobiliario, ya no quedan lotes desde pozo y las operaciones se realizan vía reventa. Los valores van desde los 38.000 dólares hasta los 380.000, según ubicación y superficie. Los alquileres también reflejan el perfil premium del barrio, aunque existen opciones más accesibles en departamentos.