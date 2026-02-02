Caputo negó guerra con Techint y culpó al kirchnerismo: "Le hacían creer a la gente que la energía era gratis"
Telefe detrás de un famoso cantante argentino para conducir La Peña de Morfi: quién es, los detalles
Recordemos que, durante todo el año pasado, se rumoreó que Lizy Tagliani y Diego Leuco no tenían una gran relación, algo que podría perjudicar su trabajo en la pantalla.
Asimismo, Telefe está pasando un momento de transición por sus nuevos dueños, por lo que están sucediendo nuevos cambios. Precisamente, uno de ellos sería la incorporación de una estrella argentina como el conductor de La Peña de Morfi: se trata de Diego Torres.
"Están queriendo remontarlo porque, si bien tiene buenos números, no son los de antes. Quieren ir con todo, desde la cabeza para abajo y, en este caso, con la conducción. Hay un nombre dando vueltas, pero tiene un tema de agenda. La persona que están buscando para Morfi este año es Diego Torres", reveló Alejandro Castelo en Infama.
"Buscaban a alguien más musical, de todos los conductores que habían probado". "A Diego lo quieren mucho en Telefe y tenía una gran relación con el programa", agregaron en la tele.
Vale destacar que, Diego Torres es uno de los cantantes que más veces ha ido a La Peña de Morfi y tenía un vínculo muy cercano con su creador, Gerardo Rozín.
"A la Sole también la buscaron por muchos años, pero nunca pudo por temas de agenda. Está en carpeta porque Diego puede llegar a decir que no", sumaron finalmente desde los comentarios al respecto.
