Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Espectáculos |Cambios en la tele

Telefe detrás de un famoso cantante argentino para conducir La Peña de Morfi: quién es, los detalles 

Telefe detrás de un famoso cantante argentino para conducir La Peña de Morfi: quién es, los detalles 
2 de Febrero de 2026 | 08:00

Escuchar esta nota

Recordemos que, durante todo el año pasado, se rumoreó que Lizy Tagliani y Diego Leuco no tenían una gran relación, algo que podría perjudicar su trabajo en la pantalla.

Asimismo, Telefe está pasando un momento de transición por sus nuevos dueños, por lo que están sucediendo nuevos cambios. Precisamente, uno de ellos sería la incorporación de una estrella argentina como el conductor de La Peña de Morfi: se trata de Diego Torres.

"Están queriendo remontarlo porque, si bien tiene buenos números, no son los de antes. Quieren ir con todo, desde la cabeza para abajo y, en este caso, con la conducción. Hay un nombre dando vueltas, pero tiene un tema de agenda. La persona que están buscando para Morfi este año es Diego Torres", reveló Alejandro Castelo en Infama.

"Buscaban a alguien más musical, de todos los conductores que habían probado". "A Diego lo quieren mucho en Telefe y tenía una gran relación con el programa", agregaron en la tele.

Vale destacar que, Diego Torres es uno de los cantantes que más veces ha ido a La Peña de Morfi y tenía un vínculo muy cercano con su creador, Gerardo Rozín.

"A la Sole también la buscaron por muchos años, pero nunca pudo por temas de agenda. Está en carpeta porque Diego puede llegar a decir que no", sumaron finalmente desde los comentarios al respecto.  

LE PUEDE INTERESAR

Nicki Nicole sorprendió en los Grammy: simbolizó su etapa musical, atuendo con jazmines y empoderamiento

LE PUEDE INTERESAR

Así reaccionó Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Sin Nacho Fernández, Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi: formaciones, hora y TV

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

Sin Nacho Fernández, Gimnasia buscará la victoria ante Aldosivi: formaciones, hora y TV

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Últimas noticias de Espectáculos

La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"

China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro

Susana Giménez rechazó la nueva oferta de Telefe: cual será su futuro laboral para este año 

La China contenta: Mauro Icardi estaría cerca de volver a jugar en Italia
La Ciudad
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Febrero llega con calor y ¿lluvias?: día por día, el tiempo para esta semana en La Plata
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Información General
El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales
Febrero en la Costa: precios para comer en la playa
Qué planes y actividades se pueden hacer en Costa Esmeralda
Deportes
Boca y el sabor del reencuentro
El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"
Central y River se repartieron los puntos
Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche
Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV
Policiales
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla