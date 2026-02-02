Incendios: hay cuatro parques nacionales en alerta

Los incendios forestales que avanzan sobre la Patagonia atravesaban ayer uno de sus momentos más críticos. Con focos activos en forma simultánea, el fuego ya arrasó más de 45 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y mantiene en alerta a otros tres parques nacionales de la región: Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.

De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, la emergencia se ve agravada por la presencia simultánea de incendios en distintas zonas, lo que obligó a desplegar un amplio operativo en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la escasa humedad dificultan el control de las llamas y elevan el riesgo de propagación.

En Los Alerces trabajan cerca de 250 agentes del organismo nacional, mientras otros 300 brigadistas permanecen en alerta para garantizar los relevos. La magnitud del operativo incluye más de 20 medios aéreos, lo que motivó restricciones de acceso y el cierre de sectores del parque.