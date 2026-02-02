Incendios: hay cuatro parques nacionales en alerta

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Luna “de Nieve” o “del Lobo”, un fenómeno que generó curiosidad
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los incendios forestales que avanzan sobre la Patagonia atravesaban ayer uno de sus momentos más críticos. Con focos activos en forma simultánea, el fuego ya arrasó más de 45 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y mantiene en alerta a otros tres parques nacionales de la región: Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.
De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, la emergencia se ve agravada por la presencia simultánea de incendios en distintas zonas, lo que obligó a desplegar un amplio operativo en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la escasa humedad dificultan el control de las llamas y elevan el riesgo de propagación.
En Los Alerces trabajan cerca de 250 agentes del organismo nacional, mientras otros 300 brigadistas permanecen en alerta para garantizar los relevos. La magnitud del operativo incluye más de 20 medios aéreos, lo que motivó restricciones de acceso y el cierre de sectores del parque.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí