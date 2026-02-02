Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |RESTAURACIÓN DE UN FRESCO Y DEBATE NACIONAL

Polémica celestial por un ángel “igual” a Meloni

Detalle de un fresco recientemente restaurado en la Basílica de San Lorenzo en Lucina, donde se dice que un ángel se parece a la Premier italiana, Giorgia Meloni

2 de Febrero de 2026 | 01:25
La restauración de un antiguo fresco en pleno corazón de Roma desató una inesperada polémica política y cultural.

La pregunta que recorrió medios y redes fue tan insólita como provocadora: ¿un ángel con el rostro de Giorgia Meloni?

La obra, ubicada en una capilla de la basílica de San Lorenzo en Lucina, a pocos metros de la sede del gobierno italiano, llamó la atención tras revelarse su sorprendente parecido con la primera ministra italiana.

El fresco muestra a un querubín sosteniendo un pergamino con un mapa de Italia, situado junto a un busto de Umberto II de Saboya, el último rey del país.

Tras los recientes trabajos de restauración, muchos observaron que los rasgos del ángel recuerdan notablemente a los de la jefa del Ejecutivo ultraconservador, lo que encendió el debate sobre una posible intervención intencional.

El responsable de la restauración, el artista voluntario Bruno Valentinetti, negó haber introducido referencias contemporáneas y aseguró que su labor se limitó a reproducir fielmente el fresco original.

Lejos de incomodarse, Meloni reaccionó con ironía y compartió la imagen en Instagram, acompañada de una frase que desdramatizó la controversia: “No, realmente no me parezco a un ángel”.

 

