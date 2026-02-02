En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: qué declaró el acusado de tirarla por el balcón
Las sesiones extraordinarias 2026 arrancan con temas calientes
El debut del Ruso Ascacibar en Boca, correcto y con aplausos de los hinchas: “Quería vivirlo desde adentro"
Sorpresa en La Plata: un avión militar extranjero sobrevoló por la Ciudad y generó preocupación
Nicki Nicole sorprendió en los Grammy: simbolizó su etapa musical, atuendo con jazmines y empoderamiento
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso en las facultades de la UNLP
Así reaccionó Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Los números de la suerte del lunes 2 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Rápido operativo de emergencia por la picadura de una raya a una turista en la Isla Paulino
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un inesperado gesto romántico volvió a poner en el centro de la escena a Luciano Castro y Griselda Siciliani, luego de que en las últimas horas se viralizara la imagen de un pasacalles con un mensaje de amor que, según trascendió, el actor habría mandado a colocar frente al domicilio de la actriz tras su reciente separación.
El cartel, con una frase cargada de romanticismo y firmado con el nombre de Luciano, despertó una fuerte repercusión en redes sociales y en el mundo del espectáculo. Muchos interpretaron la acción como un intento de reconciliación luego de semanas marcadas por versiones cruzadas y exposición mediática de la ruptura.
En ese contexto, Sabrina Rojas, expareja de Castro y madre de sus hijos, no pasó por alto la situación y decidió manifestarse públicamente. Fiel a su estilo, reaccionó con ironía a través de sus redes sociales, dejando en claro su sorpresa —y cierto escepticismo— frente al gesto romántico que rápidamente se convirtió en tema de conversación.
“Quiero creer que no es real”, escribió la actriz y conductora, acompañando el mensaje con un video de tono humorístico. Más tarde, redobló la apuesta con un comentario ácido en el que deslizó la posibilidad de que todo se tratara de una acción publicitaria, sumando además imágenes y memes que reforzaron su postura.
Si bien Rojas aclaró que no tenía intención de involucrarse, explicó que la reiteración de mensajes y consultas la llevaron a pronunciarse. Su reacción fue celebrada por muchos seguidores, que destacaron el tono filoso pero relajado con el que abordó una situación sensible.
LE PUEDE INTERESAR
La China contra Wanda, capítulo mil: ahora, se enfrentan en la televisión
Mientras tanto, ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la veracidad del pasacalles. El episodio, sin embargo, volvió a instalar el tema en la agenda del espectáculo y alimentó todo tipo de especulaciones sobre el presente sentimental de los protagonistas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí