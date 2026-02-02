Así reaccionó Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

Un inesperado gesto romántico volvió a poner en el centro de la escena a Luciano Castro y Griselda Siciliani, luego de que en las últimas horas se viralizara la imagen de un pasacalles con un mensaje de amor que, según trascendió, el actor habría mandado a colocar frente al domicilio de la actriz tras su reciente separación.

El cartel, con una frase cargada de romanticismo y firmado con el nombre de Luciano, despertó una fuerte repercusión en redes sociales y en el mundo del espectáculo. Muchos interpretaron la acción como un intento de reconciliación luego de semanas marcadas por versiones cruzadas y exposición mediática de la ruptura.

En ese contexto, Sabrina Rojas, expareja de Castro y madre de sus hijos, no pasó por alto la situación y decidió manifestarse públicamente. Fiel a su estilo, reaccionó con ironía a través de sus redes sociales, dejando en claro su sorpresa —y cierto escepticismo— frente al gesto romántico que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

“Quiero creer que no es real”, escribió la actriz y conductora, acompañando el mensaje con un video de tono humorístico. Más tarde, redobló la apuesta con un comentario ácido en el que deslizó la posibilidad de que todo se tratara de una acción publicitaria, sumando además imágenes y memes que reforzaron su postura.

Si bien Rojas aclaró que no tenía intención de involucrarse, explicó que la reiteración de mensajes y consultas la llevaron a pronunciarse. Su reacción fue celebrada por muchos seguidores, que destacaron el tono filoso pero relajado con el que abordó una situación sensible.

Mientras tanto, ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la veracidad del pasacalles. El episodio, sin embargo, volvió a instalar el tema en la agenda del espectáculo y alimentó todo tipo de especulaciones sobre el presente sentimental de los protagonistas.