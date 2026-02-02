Comenzaron a regir cambios en el DNI y el pasaporte

Ayer comenzaron a regir cambios relevantes en el Documento Nacional de Identidad y el pasaporte argentino. La actualización, dispuesta por el Registro Nacional de las Personas, apunta a reforzar la seguridad y modernizar ambos documentos.

La medida no obliga a realizar el trámite de inmediato: los DNI y pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento. Durante los primeros días del mes, incluso, algunas personas podrían recibir el formato anterior.

En el caso del pasaporte, la disposición 54/2026 introduce un diseño alineado con los estándares internacionales recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional. El nuevo modelo cuenta con 34 páginas, dos de ellas de policarbonato, y datos personales grabados con láser, lo que aumenta la resistencia del documento y dificulta su falsificación.

El DNI también incorpora mejoras sustanciales. Fabricado íntegramente en policarbonato, suma un chip sin contacto que almacena los datos del titular de forma encriptada, permitiendo validar la identidad sin consultar bases externas.