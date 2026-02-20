Detenido y liberado: el caso Epstein acorrala a Andrés

El expríncipe Andrés, con cara asustada, al salir en auto de la comisaría de Norfolk, Inglaterra / web

El expríncipe Andrés abandonó ayer una comisaría del condado de Norfolk tras haber sido arrestado por sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en el marco de la investigación por sus vínculos con el financista estadounidense Jeffrey Epstein. La detención, inédita para un miembro de la familia real británica, coincidió con su cumpleaños 66 y volvió a sacudir a la monarquía.

La policía de Thames Valley informó en un comunicado que “el hombre arrestado fue liberado bajo investigación”, sin formular cargos por el momento. Horas antes había señalado la detención de “un hombre de unos sesenta años de Norfolk” bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público. Según la legislación británica, podía permanecer bajo custodia durante 24 horas sin acusación formal, tras lo cual las autoridades debían solicitar una prórroga judicial.

Imágenes difundidas por la BBC mostraron al exduque de York, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, saliendo de la comisaría en el asiento trasero de un automóvil, con gesto serio y la mirada perdida.

Los agentes realizaron además registros en dos propiedades vinculadas a él: Royal Lodge, su antigua residencia en Windsor, y una vivienda en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey Carlos III, donde tuvo lugar el arresto.

El monarca expresó que el caso seguirá un “proceso completo, justo y adecuado” y remarcó que “la justicia debe seguir su curso”. Pese a la conmoción, mantuvo su agenda oficial y asistió en Londres a la inauguración de la Semana de la Moda sin hacer más declaraciones.

LA INVESTIGACIÓN

La investigación se centra en el período en que Andrés fue representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011. Documentos revelados el 11 de febrero indican que habría remitido a Epstein información confidencial, incluido un “informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán y reportes de viajes oficiales a China, Singapur y Vietnam. La mala conducta en el ejercicio de un cargo público puede acarrear penas severas, incluso cadena perpetua, según la Fiscalía de la Corona.

El caso se suma a las acusaciones de agresión sexual formuladas en su momento por Virginia Giuffre, fallecida en 2025, y a nuevas denuncias presentadas por otras mujeres en Estados Unidos. La familia Giuffre celebró la detención y afirmó que la noticia alivió parte de su dolor.

Desde Washington, el presidente Donald Trump calificó el arresto de “muy triste” y perjudicial para la familia real. En el Reino Unido, en cambio, algunos ciudadanos consideraron el episodio como una señal de que nadie está por encima de la ley.

Mientras la fiscalía mantiene contactos con la policía y amplía las pesquisas -incluida una investigación paralela que involucra a Peter Mandelson, exembajador británico en Washington-, el futuro judicial del expríncipe permanece abierto.

Su salida de la comisaría no cierra el capítulo, sino que abre una nueva fase en un escándalo que continúa erosionando la imagen de la Corona británica.