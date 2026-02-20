Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Bajada natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Con gol de Rodrigo Castillo, Lanús sacó una ventaja sobre Flamengo en la ida de la Recopa
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este viernes 20 de febrero de 2026 los usuarios de Banco Provincia pueden aprovechar distintos beneficios con la billetera digital Cuenta DNI. La promoción más destacada para hoy es un descuento del 20 % en comercios de cercanía, que incluye carnicerías y almacenes barriales, con un tope de reintegro de $ 5.000 por persona por compras realizadas con Código QR o Clave DNI desde la app (beneficio vigente todos los viernes de enero y febrero).
Además de esa ventaja, también se mantienen otras promociones activas durante toda la semana que también se pueden aprovechar este viernes: descuentos del 40 % en ferias y mercados bonaerenses y en comercios adheridos de universidades, con topes semanales de hasta $ 6.000, y rebajas de hasta 25 % en marcas de verano con tope de $ 10.000 por semana.
Las grandes cadenas de supermercados no tienen descuentos específicos este día, aunque las promociones habituales del mes siguen vigentes en distintos días de la semana y pueden sumar beneficios si se combinan con los viernes de descuento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí