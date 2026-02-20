Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero

Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
20 de Febrero de 2026 | 06:55

Escuchar esta nota

Este viernes 20 de febrero de 2026 los usuarios de Banco Provincia pueden aprovechar distintos beneficios con la billetera digital Cuenta DNI. La promoción más destacada para hoy es un descuento del 20 % en comercios de cercanía, que incluye carnicerías y almacenes barriales, con un tope de reintegro de $ 5.000 por persona por compras realizadas con Código QR o Clave DNI desde la app (beneficio vigente todos los viernes de enero y febrero). 

Además de esa ventaja, también se mantienen otras promociones activas durante toda la semana que también se pueden aprovechar este viernes: descuentos del 40 % en ferias y mercados bonaerenses y en comercios adheridos de universidades, con topes semanales de hasta $ 6.000, y rebajas de hasta 25 % en marcas de verano con tope de $ 10.000 por semana. 

Las grandes cadenas de supermercados no tienen descuentos específicos este día, aunque las promociones habituales del mes siguen vigentes en distintos días de la semana y pueden sumar beneficios si se combinan con los viernes de descuento.

  • Todos los días de enero y febrero: 25 por ciento de ahorro en Atalaya, Havanna, Lucciano, Balcarce, Grido
  • Viernes de comercios y carnicerías: 20 por ciento de ahorro
  • Todos los días: 10 por ciento de ahorro en Sodimac
  • Todos los días: 40 por ciento de ahorro en librerías y comercios
