Avanza en el Senado el nuevo Régimen Penal Juvenil

El oficialismo logró firmar ayer en el Senado el dictamen del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil. De este modo, la norma será tratada en el recinto de la Cámara alta la semana próxima.

Así lo anunció la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. “La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La firma del dictamen fue celebrada por el propio presidente, Javier Milei, quien, desde Estados Unidos expresó desde sus redes sociales que “todo marcha acorde al plan”.

El jueves la Cámara de Diputados sancionó por amplia mayoría el proyecto que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por LLA, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia. La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.