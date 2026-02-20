Lanús sacó una ventaja sobre Flamengo en la ida

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Los granates fueron efectivos y de la mano de Rodrigo Castillo se llevaron el primer partido para viajar con otra confianza
Lanús derrotó 1-0 a Flamengo en el partido de ida de la Recopa Sudamericana y viajará a jugar la revancha al Maracaná con esa tranquilidad lógica.
El Granate fue efectivo ya qu tó el acelerador en el momento justo y fue oportuno cuando llegó hasta el arco de Agustín Rossi.
Un primer tiempo duro y de pocas situaciones, donde Lanús contó con un clara en el comienzo de Agustín Cardozo, que remató y generó una buena respuesta de Agustín Rossi.
Después, al Granate la anularon un gol de Rodrigo Castillo, quien anticipa al arquero argentino luego de un tiro libre. Sin embargo, fue anulado por posición adelantada del ex Gimnasia.
Flamengo emparejó las acciones después de los 20 minutos, con mayor tenencia pero sin demasiado juego. Y generó una buena chance con un remate de Everton, que contuvo Cardozo.
El segundo tiempo se jugó casi en el área de Lanús. La visita manejó la pelota y tuvo casi en exceso. Paquetá, De Arrascaeta, Pulgar, Carrascal y Araújo pisaron el área de Losada varias veces pero las chances más claras fueron del Grana, primero con un tiro libre de Sepúlveda que Agustín Rossi mandó al córnerr y con otro gol anulado a Castillo por una final posición adelantada.Acertó el juez de línea y ratificó el VAR. Hasta que llegó el gol, a los 32 minutos, con un cabezazo preciso de Rodrigo Castillo que decretó el 1-0. Casi aumenta el Grana como para ir al Maracaná más tranquilo. Festejó.
Lanús (1): Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Ramiro Carrera, Agustín Medina, Agustín Cardozo; Marcelino Moreno, Rodrigo Castillo y Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino.
Flamengo (0): Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Everton; Luis Araújo y Giorgian De Arrascaeta. DT: Filipe Luis.
Gol: ST 32’ Castillo (L)
Cambios: ST 13’ Pedro y Samuel Lino por Everton y De Arrascaeta (F), 21 Sepúlveda y Aquino por Carrera y Salvio (L); 30 Nicolas De La Cruz por Araújo (F); 37 Felipe Peña por Medina (L).
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Estadio: Ciudad de Lanús.
