¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Sigue la revisión de metas y aún no hay fecha para un nuevo desembolso

El FMI pidió crear empleo y bajar la informalidad

Apoyó los acuerdos comerciales con EE UU y la Unión Europea, y advirtió por el impacto de algunas reformas

El FMI pidió crear empleo y bajar la informalidad

Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional / Web

20 de Febrero de 2026 | 02:30
Edición impresa

Antes del inicio del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó un respaldo explícito a los cambios en el mercado de trabajo y puso el foco en uno de los principales objetivos del Gobierno: reducir la informalidad y promover la creación de empleo.

En conferencia de prensa, la directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack, afirmó que “los esfuerzos para profundizar las reformas estructurales en Argentina continúan” y destacó que se adoptaron “medidas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad” y “muy importantemente, a apoyar la creación de empleo”.

La funcionaria enmarcó la reforma dentro de una agenda más amplia que busca consolidar la estabilización macroeconómica y fortalecer las bases para un crecimiento sostenido.

Un problema estructural

La informalidad laboral es uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina, con una porción significativa de trabajadores fuera del sistema formal, sin aportes previsionales ni cobertura social.

Desde el FMI interpretan que los cambios impulsados podrían contribuir a dinamizar la contratación formal, al reducir costos y flexibilizar algunos mecanismos del mercado laboral. En esa línea, el organismo sostuvo que el programa en marcha apunta a “consolidar los logros de estabilización” y generar condiciones para un crecimiento duradero.

Reformas y transición

Si bien el respaldo fue claro en relación con el objetivo de generar empleo formal, el Fondo también señaló que será importante “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas”, en referencia al impacto que pueden tener los cambios estructurales y la apertura económica sobre distintos sectores productivos.

El organismo también valoró la apertura comercial y los avances en acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea, al considerar que pueden contribuir a atraer inversiones y ampliar oportunidades de crecimiento.

Negociaciones en marcha

En paralelo, continúan las conversaciones técnicas por la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas (EFF). La misión del staff finalizó la semana pasada en Buenos Aires, pero el diálogo sigue de manera remota.

El próximo paso será alcanzar un acuerdo a nivel técnico (staff level agreement), que luego deberá ser aprobado por el directorio del organismo. De concretarse esa instancia, podría habilitarse un nuevo desembolso.

Mientras tanto, el respaldo del FMI a la reforma laboral se produce en un momento clave para el Gobierno, que busca avanzar en el Congreso con una iniciativa que presenta como central para ampliar el empleo formal y reducir la economía en negro.

 

