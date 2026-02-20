Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en distintos puntos de La Plata y dejó al descubierto una modalidad que se repite: irrupciones violentas en viviendas, víctimas reducidas, y delincuentes que actúan con total impunidad. En menos de 24 horas, dos hechos registrados en La Loma y El Mondongo sembraron preocupación entre vecinos que advierten una escalada delictiva en la ciudad.

El primero de los casos ocurrió en una casa de 22 entre 42 y 43, en el barrio La Loma. Eran alrededor de las 16.30 del miércoles cuando el propietario se encontraba en el comedor de la planta baja y fue sorprendido por un delincuente que había ingresado tras violentar accesos. El asaltante actuaba a cara descubierta y no estaba solo.

De acuerdo a fuentes policiales, el dueño de casa intentó resistirse y se trenzó en lucha con el intruso. En medio del forcejeo recibió una amenaza directa: “Quedate quieto o te mato”. Instantes después apareció un cómplice que se sumó al ataque. Entre ambos lo golpearon a trompadas y lo tiraron al piso para reducirlo.

La mayor preocupación del hombre era que su hija y una amiga de la joven se encontraban en una habitación del piso superior. Los ladrones las obligaron a bajar, reunieron a las tres víctimas en un mismo sector y las ataron de pies y manos utilizando prendas de vestir que hallaron en la vivienda. Luego las encerraron en el baño, dejándolas inmovilizadas mientras recorrían la casa en busca de objetos de valor.

Tras un tiempo que no fue precisado, los delincuentes escaparon con un celular del propietario, el teléfono de la amiga de su hija, una mochila con diversos elementos, una bolsa con ropa y bijouterie, entre otras pertenencias. Un vecino habría observado la huida y una cámara de seguridad de la zona registró movimientos que ahora son analizados por los investigadores. La banda permanece prófuga.

Brutal y millonario ataque

Horas más tarde, pero ya en la madrugada, la violencia se trasladó a El Mondongo. Allí, un jubilado de 78 años vivió una pesadilla real cerca de las 2.30 en su vivienda de 66 entre 117 y 118.

Según voceros del caso, el hombre escuchó ladrar a su perro en el fondo de la propiedad. Intrigado, abrió la puerta que conecta con el patio para ver qué ocurría. Fue entonces cuando dos jóvenes, de alrededor de 20 años, lo sorprendieron y lo redujeron apuntándolo con revólveres.

Bajo amenazas, lo obligaron a ingresar nuevamente a la casa. En el interior lo golpearon en la cabeza, lo ataron de manos y pies con medias y también lo encerraron en el baño, replicando una mecánica similar a lo ocurrido en La Loma. Los asaltantes permanecieron unos 15 minutos dentro del inmueble, revolviendo cada ambiente.

De acuerdo a la denuncia, se llevaron 10 millones de pesos que el jubilado guardaba como ahorros, además de un celular, un reloj y las llaves de la vivienda. Finalmente escaparon por los fondos del terreno.

Minutos después, el hombre logró desatarse y encontró su casa completamente revuelta. Ambos ataques, con víctimas maniatadas y encerradas en baños mientras los delincuentes actuaban con tranquilidad, reavivan el reclamo vecinal por mayores medidas de seguridad. Con los responsables aún prófugos, las investigaciones avanzan en paralelo, mientras crece la sensación de vulnerabilidad en distintos barrios platenses.