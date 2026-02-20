El dólar cayó a su nivel más bajo en casi 5 meses

El dólar volvió a descender y alcanzó su valor más bajo en casi cinco meses. En el mercado mayorista, el tipo de cambio retrocedió siete pesos (0,5%) y cerró en $1.389, el nivel más bajo desde el 30 de septiembre pasado.

A pesar del paro general convocado por la CGT, el volumen operado en el segmento de contado fue de USD 389,4 millones, un monto considerado razonable para la jornada.

En el segmento minorista, el dólar al público bajó diez pesos (0,7%) y se ubicó en $1.410 para la venta en el Banco Nación, el precio más bajo desde fines de septiembre de 2025. En contraste, el dólar blue avanzó cinco pesos y cerró en $1.440, aunque todavía acumula una caída de 2% en febrero.

Con este movimiento, el tipo de cambio oficial quedó a 14,8% del techo de la banda cambiaria fijado por el Banco Central en $1.594,36, ampliando la distancia respecto del límite superior del esquema de flotación.

En paralelo a la baja del dólar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir con compras en el mercado oficial. Adquirió USD 76 millones y encadenó así 32 jornadas consecutivas con saldo comprador.

Desde el inicio de 2026, la autoridad monetaria acumuló USD 2.245 millones en compras netas, lo que representa algo más del 22% del objetivo anual de acumulación de reservas previsto en el programa económico.

Las adquisiciones se realizaron en el marco de la denominada “fase 4” del esquema cambiario. Según la estrategia oficial, las compras se financian con emisión de pesos sin esterilización inmediata, mientras que el Tesoro absorbe parte de esa liquidez a través de licitaciones de deuda en moneda local.

El Banco Central estableció como referencia un tope diario equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, aunque también cuenta con la facultad de realizar operaciones directas fuera del mercado mayorista tradicional para evitar distorsiones.

Reservas

Las reservas internacionales se ubican actualmente en USD 44.913 millones, tras una caída diaria de USD 216 millones. En las últimas semanas el stock había alcanzado un máximo desde agosto de 2021, impulsado en parte por la suba del precio internacional del oro.

La reciente baja del metal precioso —que pasó de USD 5.500 a USD 5.000 la onza— impactó en la valuación de los activos del Central, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy. A esto se sumaron pagos a organismos internacionales, entre ellos uno por más de USD 30 millones al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y variaciones en las cotizaciones de las monedas que integran las reservas.

El flujo de dólares hacia el mercado oficial responde tanto a la liquidación del sector agroexportador como a la colocación de deuda en el exterior por parte de empresas privadas. De acuerdo con estimaciones privadas, las compañías argentinas emitieron más de USD 20.000 millones en 2025, contribuyendo a la oferta de divisas.

Para 2026, las proyecciones oficiales contemplan compras netas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de la demanda de pesos y del ingreso de capitales. Según indicó el presidente del BCRA, Santiago Bausili, el ritmo de acumulación dependerá del proceso de remonetización de la economía y del flujo de dólares que ingresen al sistema.

Con el dólar en mínimos de varios meses y el Central reforzando su posición compradora, el mercado cambiario transita una etapa de mayor estabilidad, en la que el equilibrio entre tipo de cambio, tasas de interés y actividad económica continúa bajo seguimiento.