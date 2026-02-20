Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Bajada natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Nueva tarjeta del Cartonazo: los números de este viernes 20 de febrero
Con gol de Rodrigo Castillo, Lanús sacó una ventaja sobre Flamengo en la ida de la Recopa
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Cartonazo del diario EL DIA ya vuelve a jugarse por un pozo de $1.000.000 tras haber un ganador durante semana. Tras la entrega de la tarjeta gratis, hoy viernes 20 de febrero comenzó la nueva ronda.
Es por eso que se renovaron las ilusiones y los platenses que consiguieron sus cartones empezaron a jugar. Estos son los números para controlar que se publicaron hoy:
Jugar es sencillo. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.
El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.
En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
LE PUEDE INTERESAR
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
A mediados de enero, Melissa Gamada, una lectora del casco urbano, se llevó $4 millones. Y en Febrero, $5 millones para Adán.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí