Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo 

María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto tiene varios frentes abiertos desde que se separaron.

Uno de ellos es la casa en zona Norte en la que convivieron, que habían comprado a través de un crédito UVA a 30 años que desde que se distanciaron no pudieron seguir pagando.

Allí, la deuda fue creciendo y finalmente decidieron venderla, como había pedido Diotto en su momento para que no pasara lo que finalmente pasó: perder dinero.

Según revelaron en la tele salieron mano a mano. Con el dinero apenas pudieron saldar la deuda y no les quedó nada para repartir.

El dato se conoció porque Callejón empezó a vender los muebles a través de sus historias de WhatsApp.

Asimismo, se supo que "Había una deuda de 98 millones que con los intereses se hizo una bola gigante. Esa casa judicializada fue vendida”, según revelaron desde el círculo íntimo de la ex pareja, al tiempo que agregaron: “La información que teníamos era que Fernanda pagaba su parte de la cuota y Ricky Diotto no llegaba a pagar su parte, la realidad es que la deuda fue incrementado. Fernanda ya hace un tiempo que no vive ahí, se tiene que mudar con su hija”, confesaron.

Por último, desde la pantalla chica recordaron un pedido que hizo siempre el platense Ricky Diotto, que era vender. “En acuerdo de gastos, de cuota alimentaria y demás, Diotto pedía: ‘Hay que vender la casa porque mi hija se va a quedar sin casa’. Y termina pasando esto. Terminó pasando lo que Diotto advertía en aquel momento”.