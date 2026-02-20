Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Super Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números

Espectáculos |El goleador llegó a los 33

Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes

Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
20 de Febrero de 2026 | 07:54

Escuchar esta nota

Mauro Icardi cumplió 33 años. El delantero transita un momento de su vida particular. Se encuentra en Turquía, jugando para el Galatasaray, junto a la China Suárez y a los hijos de la actriz. Asimismo, está en pleno conflicto por su divorcio con Wanda Nara y alejado de sus hijas, a quienes no ve desde Navidad.

Así, la China Suárez compartió una serie de fotos junto a Mauro Icardi en su cumpleaños.

Para el festejo, la pareja fue a comer al restaurante del Palacio de Çiragan, en Estambul. Un hotel de cinco estrellas, a orillas del Bósforo. Una noche en ese lugar cuesta poco más de 500 euros.

La China lució un vestido negro con escote en puntas, ajustado al cuerpo y largo hasta los pies.

Un diseño inglés, de la marca House of CB, que cuesta unos 345 euros. Mauro Icardi compartió el posteo en sus redes sociales y escribió: "Mi cumpleaños 33". Icardi se vistió mucho más sencillo con una remera blanca, traje azul con el saco abierto y zapatillas blancas.

Vale destacar que, el posteo de la China Suárez, en dos horas, superó los 100 mil me gustas y 5 mil comentarios, en su mayoría positivos. Desde hace tiempo que la actriz no habilitaba los comentarios en una publicación suya porque, últimamente, recibía muchos ataques que no estaba dispuesta a tolerar.

LE PUEDE INTERESAR

Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo 

LE PUEDE INTERESAR

“¿Está funcionando esto?”: Bradley Cooper explora el ocaso de un amor en su nuevo filme

"Feliz nacimiento amor mío. Te amo", escribió la China Suárez. Mauro Icardi lo reposteó y le agregó emojis de enamorado.

Por último, recordemos que, es el segundo cumpleaños que pasan juntos, luego de su blanqueo en enero de 2025. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

Sin tiempo para lamentos, el León recibe a Sarmiento: formaciones, hora y TV

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

FATE: el equilibrio de Nash se hizo realidad
Últimas noticias de Espectáculos

"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará

Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Eric Dane, padecía Ela y tenía 53 años

Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo 
La Ciudad
Protesta de cooperativistas en el centro de La Plata
Hoy salió la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números para jugar por $1.000.00
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Información General
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes 
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Deportes
Por qué se va Eduardo Domínguez
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla