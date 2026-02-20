Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes

Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Mauro Icardi cumplió 33 años. El delantero transita un momento de su vida particular. Se encuentra en Turquía, jugando para el Galatasaray, junto a la China Suárez y a los hijos de la actriz. Asimismo, está en pleno conflicto por su divorcio con Wanda Nara y alejado de sus hijas, a quienes no ve desde Navidad.
Así, la China Suárez compartió una serie de fotos junto a Mauro Icardi en su cumpleaños.
Para el festejo, la pareja fue a comer al restaurante del Palacio de Çiragan, en Estambul. Un hotel de cinco estrellas, a orillas del Bósforo. Una noche en ese lugar cuesta poco más de 500 euros.
La China lució un vestido negro con escote en puntas, ajustado al cuerpo y largo hasta los pies.
Un diseño inglés, de la marca House of CB, que cuesta unos 345 euros. Mauro Icardi compartió el posteo en sus redes sociales y escribió: "Mi cumpleaños 33". Icardi se vistió mucho más sencillo con una remera blanca, traje azul con el saco abierto y zapatillas blancas.
Vale destacar que, el posteo de la China Suárez, en dos horas, superó los 100 mil me gustas y 5 mil comentarios, en su mayoría positivos. Desde hace tiempo que la actriz no habilitaba los comentarios en una publicación suya porque, últimamente, recibía muchos ataques que no estaba dispuesta a tolerar.
"Feliz nacimiento amor mío. Te amo", escribió la China Suárez. Mauro Icardi lo reposteó y le agregó emojis de enamorado.
Por último, recordemos que, es el segundo cumpleaños que pasan juntos, luego de su blanqueo en enero de 2025.
