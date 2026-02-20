Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes

Mauro Icardi cumplió 33 años. El delantero transita un momento de su vida particular. Se encuentra en Turquía, jugando para el Galatasaray, junto a la China Suárez y a los hijos de la actriz. Asimismo, está en pleno conflicto por su divorcio con Wanda Nara y alejado de sus hijas, a quienes no ve desde Navidad.

Así, la China Suárez compartió una serie de fotos junto a Mauro Icardi en su cumpleaños.

Para el festejo, la pareja fue a comer al restaurante del Palacio de Çiragan, en Estambul. Un hotel de cinco estrellas, a orillas del Bósforo. Una noche en ese lugar cuesta poco más de 500 euros.

La China lució un vestido negro con escote en puntas, ajustado al cuerpo y largo hasta los pies.

Un diseño inglés, de la marca House of CB, que cuesta unos 345 euros. Mauro Icardi compartió el posteo en sus redes sociales y escribió: "Mi cumpleaños 33". Icardi se vistió mucho más sencillo con una remera blanca, traje azul con el saco abierto y zapatillas blancas.

Vale destacar que, el posteo de la China Suárez, en dos horas, superó los 100 mil me gustas y 5 mil comentarios, en su mayoría positivos. Desde hace tiempo que la actriz no habilitaba los comentarios en una publicación suya porque, últimamente, recibía muchos ataques que no estaba dispuesta a tolerar.

"Feliz nacimiento amor mío. Te amo", escribió la China Suárez. Mauro Icardi lo reposteó y le agregó emojis de enamorado.

Por último, recordemos que, es el segundo cumpleaños que pasan juntos, luego de su blanqueo en enero de 2025.