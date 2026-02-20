Natalidad y Jardines en crisis: empiezan a juntar chicos de distinta edad

Un informe del observatorio Argentinos por la Educación estima que para 2030 habrá 1,2 millones de estudiantes argentinos menos que en 2023. En la proyección, Buenos Aires lidera la reducción con unos 500.000 alumnos menos. En tanto, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), dice que el promedio de alumnos en el nivel inicial pasó de 23 en 2011, a 18,8 en la actualidad.

No obstante, La Plata no le escapa a estos datos: maternales y jardines de la Ciudad evidencian matrículas de inscriptos cada vez más bajas, tanto en el sector público como en el privado (claro que cada una con sus variantes y características específicas).

En ocasiones más extremas, algunos jardines señalaron una reducción del 50 por ciento de inscriptos del 2026 en comparación con el año anterior y la necesidad urgente de crear salas “multiedad”.

La causa número uno, o en la que todos parecen coincidir, es en el derrumbe de la tasa de natalidad.

Que en los últimos diez años la natalidad haya caído hasta un 40 por ciento o que, en la Ciudad haya pasado de 10.831 bebés nacidos en 2020 a 8.172 en 2024, parece exhibir consecuencias en diferentes ámbitos. Entre esos, el educativo.

Menos inscriptos y “multi edad”

“Las inscripciones bajaron en los últimos dos años”, dijo a EL DIA la directora de un jardín público de San Carlos y agregó: “Nosotros pasamos de 190 inscriptos en 2025 a 100 en 2026. Por ejemplo, el año pasado teníamos 2 salas de 3 años y este, 1 sola con 18 niños”.

Asimismo, la docente explicó que “tuvieron una buena inscripción, a diferencia de otras entidades, donde algunas ya comenzaron a establecer salas ‘multiedad’, o sea juntan las salas de 3 con niños de 4, y niños de 4 con de 5” y puntualizó: “Se trabaja por agrupamiento y está avalado por nuestro diseño curricular”. La salida acerca a la escena de las escuelas en zonas rurales.

En tanto, una directora de un jardín privado de la zona norte de la Ciudad, contó a EL DIA: “Antes teníamos una matrícula de 185 chicos. Hoy es de 150. En nuestro caso no significó el cierre de salas pero sí una baja en el número de niños. Nuestra situación es buena pero hay muchas entidades que crearon salas ‘multiedad’, es decir que nuclean chicos de edades diferentes”.

En este sentido, Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, expresó a este diario: “La tendencia de la caída de la matrícula sigue incrementándose. Muchas veces no se llega al cierre de jardines pero sí de salas”.

En tanto, Perpetuo Lentijo, directivo de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra) detalló que el “bajo ingreso en los jardines de infantes está generando fusiones de salas” y advirtió: “Donde había dos salas de 3 años, ahora hay 1 y se integra a la de 4 años”. Asimismo, en diálogo con EL DIA, analizó: “A diferencia de la década del 1990 y principios de 2000 donde se percibió un crecimiento de la matrícula, hoy se ve una retracción muy importante”.

¿Consecuencias? “Cierre de salas, pérdida de fuentes de trabajo para docentes en el sector privado en el futuro y una preocupación a futuro, porque esto va a generar consecuencias en niveles más altos en los próximos años”, vaticinó Lentijo.

En tanto, Zurita, también manifestó preocupación: “Si bien en la gestión privada la caída de matrícula es menor que en la estatal, preocupan las consecuencias actuales y a futuro, siendo que nosotros somos entidades propietarias de una institución”.

Lo cierto es que, lo que en el sector privado significa cierre de salas o despidos, en el público es una reorganización de maestros en otros jardines u organismos.

El reordenamiento a futuro

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), ante la consulta de este diario, no emitió respuesta sobre la situación.

No obstante, en octubre de 2025, aprobó un nuevo Plan del Nivel Inicial para los jardines de la provincia de Buenos Aires cuyo objetivo ulterior es la “universalización del Nivel Inicial, incluyendo a niñas y niños desde los 45 días”.

Entre las nuevas medidas, la doble escolaridad o la bimodalidad (impulsada desde la Nación) se presentan como una variante para aumentar la matrícula.

La directora del jardín de gestión estatal de San Carlos, puntualizó: “Tenemos que pensar propuestas enriquecedoras y fortalecernos como institución”.

Desde Aiepa, advirtieron que la disminución de estudiantes presenta un desafío pero también un reestructuración.

Uno de los casos a evaluar, en el sector privado, es el financiamiento: “Necesitamos revisar la normativa que requiere un número determinado de estudiantes para conservar el aporte estatal. Hoy tenemos menos alumnos pero igual cantidad de cargos y cursos”, expresó Martín Zurita.

Menos chicos

En La Plata hay 128 jardines privados. Un centenar tienen subvención de la Provincia.

Para 2030, se esperan 510.433 estudiantes menos en la provincia de Buenos Aires, en comparación con 2023.

La natalidad cayó, en los últimos diez años, un 40 por ciento.

En 2020, nacieron 10.831 bebés en la Ciudad. En 2024, 8.172. Hubo una retracción de 734 nacimientos.