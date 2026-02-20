Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora

En Mar del Plata el peronismo irá a internas el 15 de marzo para definir el presidente del partido a nivel local. Se habían presentado tres listas: una del sector de Axel Kicillof, otra del kirchnerismo duro y una tercera referenciada con Rodolfo “Manino” Iriart, un ex diputado provincial del sciolismo que incluso fue funcionario en el gobierno de Alberto Fernández.

Pero en las últimas horas, el escenario cambió. Iriart tejió un acuerdo con el kicillofismo y bajó su nómina. La pelea quedó mano a mano entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora.

Según trascendió, el acuerdo se terminó sellando en las últimas horas en un encuentro que el ex legislador mantuvo con el propio Gobernador en Lobos. Las versiones indican que el gesto de Iriart tendría alguna recompensa: se habla de algún espacio de poder dentro del Instituto de Previsión Social y de un eventual desembarco en el ente de administración de Punta Mogotes, hoy en manos del camporista Fernando Maraude.

Con este movimiento, la interna quedaría reducida a una polarización absoluta. Por un lado, la lista “Patria Sí, Colonia No”, referenciada en la camporista Fernanda Raverta, con Daniel Di Bártolo como candidato a la conducción local. Por el otro, la nómina de Adriana Donzelli, ahora fortalecida tras sumar al maninismo bajo el sello “Peronismo Derecho al Futuro”.

El partido es controlado actualmente por el sector de Raverta, quien fue varias veces candidata a intendenta y actualmente es senadora provincial.

Kicillof busca armar su propia tropa en Mar del Plata en busca de renovar el partido y plantar un nombre propio para la carrera por el municipio.

Una de las primeras movidas fue la decisión de que el ex intendente Gustavo Pulti, una de sus espadas en la Cámara de Diputados bonaerense, asumiera la banca de concejal para potenciar el armado kicillofista.

La segunda etapa de esa estrategia pasa por enfrentar a Raverta en las urnas en procura de arrebatarle el partido.

Distintas versiones señalan que Iriart habría terminado de cerrar el acuerdo con el sector de Kicillof luego de una serie de contactos con la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado provincial Mariano Cascallares.

De hecho, Iriart publicó una foto junto al ex intendente de Almirante Brown que terminó siendo anticipo de su decisión final.