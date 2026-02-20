Denuncian “trampa vial” en las calles de Villa Elisa

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
El mal estado de las calles en Villa Elisa genera dolor de cabeza a los vecinos, quienes señalaron el peligro al que se enfrentan al circular por la zona. El asfalto quebrado, los baches y el hundimiento de la calzada transformaron a las principales arterias de la localidad en una verdadera “trampa vial” que pone en riesgo tanto a conductores como vehículos.
“En Arana entre 8 y 9 se hizo un bache gigante y muchos conductores se cruzan al carril contrario para evitarlo. Es un peligro”, denunciaron frentistas a este diario y remarcaron que el estado de abandono ya afecta la seguridad de quienes circulan tanto en vehículos como a pie. Es que con tal de evitar el pozo, los conductores se ven obligados a realizar maniobras bruscas que de milagro no terminaron en accidentes.
Asimismo, señalaron que a solo unas cuadras del lugar la escena se repite. Sobre la misma avenida entre las calles 14 y 15, donde la rotura del pavimento ya tiene una profundidad considerable. “Si pasás en moto o en auto y no rompés una llanta, te chocan de atrás porque tenés que frenar casi a cero para no caer en el pozo de la 13”, explicó un vecino de la zona.
Al parecer no son las únicas cuadras de Villa Elisa que presentan problemas, otros frentistas apuntaron que en 46 entre Centenario y 7 y en 46 entre 9 y 10 el estado del asfalto también se encuentra en mal estado y temen romper sus vehículos al pasar.
