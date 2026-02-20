Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata

Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
20 de Febrero de 2026 | 06:55

Escuchar esta nota

Este viernes 20 de febrero se presentará con tiempo estable en La Plata. La jornada comenzó con una mínima de 16 grados y una mañana fría, en especial durante las primeras horas, cuando el aire más fresco se está haciendo sentir.

Con el correr del día la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 26 grados, en un contexto de menor humedad que el registrado en jornadas anteriores. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

De cara al fin de semana, el pronóstico anticipa condiciones mayormente nubladas en la Región, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

