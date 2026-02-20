Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata

Este viernes 20 de febrero se presentará con tiempo estable en La Plata. La jornada comenzó con una mínima de 16 grados y una mañana fría, en especial durante las primeras horas, cuando el aire más fresco se está haciendo sentir.

Con el correr del día la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 26 grados, en un contexto de menor humedad que el registrado en jornadas anteriores. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

De cara al fin de semana, el pronóstico anticipa condiciones mayormente nubladas en la Región, aunque sin probabilidades de precipitaciones.