Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Bajada natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Nueva tarjeta del Cartonazo: los números de este viernes 20 de febrero
Con gol de Rodrigo Castillo, Lanús sacó una ventaja sobre Flamengo en la ida de la Recopa
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
Este viernes 20 de febrero se presentará con tiempo estable en La Plata. La jornada comenzó con una mínima de 16 grados y una mañana fría, en especial durante las primeras horas, cuando el aire más fresco se está haciendo sentir.
Con el correr del día la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 26 grados, en un contexto de menor humedad que el registrado en jornadas anteriores. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan lluvias.
De cara al fin de semana, el pronóstico anticipa condiciones mayormente nubladas en la Región, aunque sin probabilidades de precipitaciones.
