Plata no, “tropas” sí: la propuesta de Milei

Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
Una familia fue encerrada en un baño y un robo de $10 millones en El Mondongo
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Con gol de Rodrigo Castillo, Lanús sacó una ventaja sobre Flamengo en la ida de la Recopa
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la reunión inaugural de la “Junta de Paz” impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, Javier Milei definió el lugar que ocupará Argentina en la nueva arquitectura internacional para Gaza: no habrá aporte de dinero, pero sí disponibilidad de “cascos blancos” para una eventual fuerza de estabilización.
“Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos”, afirmó el mandatario argentino ante líderes de decenas de países reunidos en el Instituto de Paz de Washington. La frase marcó el posicionamiento argentino en un encuentro donde el eje estuvo puesto en el financiamiento y el despliegue internacional para el alto el fuego entre Israel y Hamás.
La diferencia quedó expuesta desde el inicio. Trump anunció una contribución inicial de 10.000 millones de dólares para sostener la iniciativa, mientras países árabes confirmaron el envío de “tropas de paz” y fuerzas policiales.
Indonesia asumirá el rol de comandante adjunto de la fuerza liderada por Estados Unidos y Marruecos comprometió militares y policías para entrenar un nuevo cuerpo de seguridad en la Franja. En ese contexto, Argentina optó por ofrecer experiencia operativa, pero sin anunciar aportes financieros.
“Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, sostuvo Milei.
El Gobierno fundamenta su propuesta en antecedentes concretos: la participación argentina en operaciones bajo bandera de la ONU, como en la ex Yugoslavia durante los años noventa o en Haití.
LE PUEDE INTERESAR
Cuando un perro muerde: una advertencia que no debe ser ignorada
La apelación a esa tradición busca mostrar continuidad institucional en materia de política exterior, aunque el marco actual —una iniciativa liderada por Estados Unidos y no por Naciones Unidas— introduce diferencias relevantes. Más allá del componente operativo, el gesto tiene una lectura política.
Milei reforzó su alineamiento con Trump al destacar que “la paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental” y al elogiar el liderazgo del mandatario estadounidense.
“Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz”, afirmó.
Así, Argentina se posiciona como socio político activo del esquema impulsado por Washington, pero con un compromiso medido en términos presupuestarios: presencia sobre el terreno antes que aporte económico.
En una iniciativa que aspira a ir más allá de Gaza —según adelantó el propio Trump—, el Gobierno eligió ofrecer capital humano y experiencia en operaciones de paz. Plata no. “Tropas”, sí.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí