¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Entre falta de controles y, el vale todo, la problemática no muestra ningún freno

Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida

El último caso fatal ocurrió por un triple choque en Berisso, la misma ciudad donde se hizo viral un video de dos jóvenes circulando en un auto a 180 km/h y sin cinturón de seguridad. En 2026 ya hubo 10 muertes

20 de Febrero de 2026 | 02:34
Edición impresa

El drama vial no da tregua en la Región y suma un nuevo capítulo trágico. Esta vez fue en Berisso, donde un triple choque ocurrido en horas del mediodía del pasado 18 de febrero terminó con la muerte de un motociclista de 40 años. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y vuelve a poner en el centro de la escena la falta de controles, las imprudencias al volante y una preocupante naturalización del riesgo en las calles.

El siniestro se produjo en la intersección de 7 y 160. Según la información oficial, personal del Comando de Patrulla de Berisso fue alertado vía radial por el Centro de Monitoreo local sobre una colisión que involucraba a un automóvil, un camión y una motocicleta.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la magnitud del impacto. Sobre la cinta asiática se encontraba una Honda CG150 y, junto a ella, su conductor, identificado como Leonardo Fabián Pereyra, de 40 años. Presentaba fractura en el tobillo derecho y fuertes contusiones en el pecho del lado derecho. Estaba con signos vitales, pero sin lucidez.

A pocos metros se hallaba un Renault Fluence gris, y a unos veinte metros un camión Mercedes Benz rojo de una distribuidora de una conocida gaseosa, ambos también involucrados en el siniestro.

De inmediato se solicitó asistencia médica. Una ambulancia trasladó a Pereyra al hospital local para su atención. En el lugar trabajó Policía Científica, se realizaron las pericias correspondientes y se secuestraron los vehículos. Los conductores fueron trasladados a la dependencia policial mientras se iniciaban las actuaciones judiciales.

Horas más tarde, ya en la madrugada de ayer, desde el hospital se informó el fallecimiento de Pereyra. A partir de esa comunicación, la Fiscalía interviniente -la UFI N° 12- dispuso los informes técnicos que ayudarán a establecer la mecánica del evento y la autoría responsable.

Más allá de lo que determinen las pericias, el caso vuelve a exponer una problemática estructural que atraviesa a toda la Región: el tránsito como escenario cotidiano de riesgo extremo. La imprudencia, el exceso de velocidad, el irrespeto por las normas básicas y la escasa percepción del peligro conforman un combo que se repite una y otra vez.

La tragedia ocurre, además, en la misma ciudad donde acaba de viralizarse un video de otra “Toretto” que generó indignación: dos jóvenes circulando en un auto a 180 kilómetros por hora y sin cinturón de seguridad, filmándose mientras desafiaban cualquier límite. La escena fue celebrada en redes por algunos y repudiada por otros, pero en definitiva mostró una preocupante banalización del peligro.

En ese contexto, la muerte de Pereyra deja de ser un hecho aislado y se convierte en parte de una estadística que crece. Con este caso, ya son 10 las víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026, ocho de ellos conductores de motocicletas.

Obvio que no solo se trata de un estadística, ya que detrás de cada número hay una historia, una familia, un entorno golpeado por una pérdida irreversible.

El debate sobre los controles vuelve a instalarse. ¿Alcanzan los operativos? ¿Se cumplen las normativas vigentes? ¿Existe una política sostenida de prevención y concientización?

Especialistas en seguridad vial insisten desde hace años en la necesidad de combinar fiscalización efectiva, sanciones ejemplificadoras y educación desde edades tempranas. Sin embargo, los resultados no logran reflejar un cambio profundo en la conducta social frente al volante.

 

Multimedia

Triple choque mortal en Berisso. Sucedió en las calles 7 y 160 / web

“La Toretto” de Berisso iba a 180/web

